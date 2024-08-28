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İlişkinizde Saygısızlığı Tozlu Raflara Kaldırmak İçin Dikkat Etmeniz Gereken 10 Nokta

etiket İlişkinizde Saygısızlığı Tozlu Raflara Kaldırmak İçin Dikkat Etmeniz Gereken 10 Nokta

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
28.08.2024 - 23:46

Sağlıklı bir ilişkinin olmazsa olmazlarından biri kesinlikle saygılı bir iletişim. Peki kendi ilişkinizde saygısızlığı raflara kaldırıp, iyi bir iletişimle devam etmek için nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Gelin birlikte keşfedelim!

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1. Farklı fikirleri kabul edin.

Her zaman aynı fikirde olmayacaksınız. Farklı fikirleri kabul edin ve partnerinizin fikrini dinleyin. Onun fikrine katılmıyorsanız bile dinleyip yorum yapabilirsiniz ama yargılamayın.

2. Yapıcı eleştiriler yapın.

Partnerinizi eleştirmeniz gerektiğinde, bunu yapıcı bir şekilde yapın. Kişiselleştirmeden ve incitici sözler kullanmadan eleştirinizi yapın. Eleştiri yaparken suçlamaktan özellikle kaçının.

3. Partnerinizin duygularını önemseyin.

Partnerinizin duygularını anlamaya çalışın ve ona saygıyla yaklaşın. Duygularını anlamaya çalışın hatta empati yapın. Evet, siz de haklı olabilirsiniz ama onun duygularını anlamak iletişiminizi de rahatlatacak.

4. Birbirinize alan tanıyın.

Herkesin kişisel alanına ihtiyacı vardır. Partnerinizin alanına saygı duyun ve ona nefes aldıracak kadar zaman tanıyın. Kendinize ayırdığınız alanlar daha rahat iletişim kurmanızı da sağlayacaktır.

5. Suçlayıcı şekilde konuşmayın.

Partnerinizin bir konuda hatalı olduğunu düşünseniz bile 'senin yüzünden', 'sen yaptın' gibi suçlayıcı ifadelerden kaçının. Suçlamak ilişkinizi ve iletişiminizi daha da kötü etkileyecektir. Bu yüzden de bir sonuca ulaşamayacaksınız.

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6. Sorumluluklarınızı paylaşın.

Ev işleri ve diğer sorumlulukları adil bir şekilde paylaşın. Sorumluluklarınız üzerine konuşun ve ihtiyaç dahilinde bu paylaşımı yeniden düzenleyin. Bu paylaşım sizin ilişkinizi güçlendirecek ve saygısızlığı daha kolay aşmanızı sağlayacak.

7. Birbirinize güvenin.

Güven, her ilişkinin temel taşıdır. Partnerinize güvendikçe aranızdaki endişelerin ve kavgaların da azaldığını göreceksiniz. Güven beraberinde saygıyıyı da getirir.

8. Yalan söylemeyin.

Her zaman dürüst olun ve partnerinize yalan söylemeyin. Beyaz yalan söyleseniz bile bu aranızdaki güveni zedeler ve aslında birbirinize karşı da saygınız olmadığını gösterir.

9. Sözlerinizi tutun.

Verdiğiniz sözleri tutun ve partnerinizi hayal kırıklığına uğratmayın. Çünkü tutulmayan sözler zaman içerisinde aranızdaki güveni ve saygıyı etkiler.

10. Sesinizi yükseltmeyin.

Tartışsanız dahi partnerinize karşı sesinizi yükseltmeyin. Sesinizi yükseltmek aranızdaki iletişimi de zorlayacaktır. Normal bir ses tonu ile iletişim kurun.

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