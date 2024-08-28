İlişkinizde Saygısızlığı Tozlu Raflara Kaldırmak İçin Dikkat Etmeniz Gereken 10 Nokta

Partnerinizin bir konuda hatalı olduğunu düşünseniz bile 'senin yüzünden', 'sen yaptın' gibi suçlayıcı ifadelerden kaçının. Suçlamak ilişkinizi ve iletişiminizi daha da kötü etkileyecektir. Bu yüzden de bir sonuca ulaşamayacaksınız.