İlişkinizde Saygısızlığı Tozlu Raflara Kaldırmak İçin Dikkat Etmeniz Gereken 10 Nokta
İlişkinizde Saygısızlığı Tozlu Raflara Kaldırmak İçin Dikkat Etmeniz Gereken 10 Nokta
Sağlıklı bir ilişkinin olmazsa olmazlarından biri kesinlikle saygılı bir iletişim. Peki kendi ilişkinizde saygısızlığı raflara kaldırıp, iyi bir iletişimle devam etmek için nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Gelin birlikte keşfedelim!
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1. Farklı fikirleri kabul edin.
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2. Yapıcı eleştiriler yapın.
3. Partnerinizin duygularını önemseyin.
4. Birbirinize alan tanıyın.
5. Suçlayıcı şekilde konuşmayın.
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