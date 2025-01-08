onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
İlişkinizde Sağlıklı Sınırlar Koymanın 11 Etkili Stratejisi

etiket İlişkinizde Sağlıklı Sınırlar Koymanın 11 Etkili Stratejisi

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
08.01.2025 - 22:01

İlişkilerde sağlıklı sınırlar koymak, duygusal güvenliği sağlamak ve her iki tarafın da ihtiyaçlarını karşılamak için vazgeçilmez bir adımdır; bu sayede, sevgi dolu bir bağ kurarken kişisel alanı da koruyabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Kendinize günlük kahve molası verin.

Her gün 'Bu kahve sadece bana özel!' diyebileceğiniz bir mola yaratın. Birbirinizden kısa süreli ayrılmak, aslında ilişkinizin güçlendirir. 'Ayrılık kalbi büyütür' derler, siz de her kahvede bir tık daha sevgi dolarsınız.

2. Açık iletişim kurun.

Partnerinizin aklını mı okuyorsunuz? Tabii ki hayır! Duygularınızı dile getirdiğinizde gereksiz drama azalır, kimse kırılmadan olaylar çözülür. Kısaca, 'içine atmak' değil, 'dışa vurmak' kazandırır.

3. Teknolojik sınırlar da çok önemli.

O telefonları yemek masasında görünce sesli alarm çalmalı! Birbirinize bakın, yoksa Instagram’daki kediler aşkınızın önüne geçer. Teknolojiye ara vermek, göz temasıyla yeni bir 'bağlantı' kurmanızı sağlar. Tam da bu yüzden telefonlar hop ceplere.

4. Hobilerinize fırsat tanıyın.

Partneriniz balık tutarken siz yoga yapabilirsiniz, merak etmeyin aşk dağılmıyor! Farklı hobiler, ilişkinize nefes aldırır, her iki tarafa da özgürlük verir. Hem sonra birbirinize 'Bugün ne öğrendin?' diye hava atabilirsiniz. Çok tatlı değil mi?

5. Birlikte bol bol plan yapın.

Birlikte yapılacaklar listesi hazırlayın, 'Bugün Netflix ve chill var' diye madde bile ekleyebilirsiniz. Ortak hedefler hem motivasyonu yükseltir hem de ilişkinizin keyifli bir yolda ilerlediğini gösterir. Ne de olsa takım ruhu ilişkilere de lazım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Birbirinize esneklik payı bırakın.

İlişkiniz bir yoga hareketi olsun, esnek oldukça huzur bulursunuz. Ufak tefek aksaklıklar mı var? 'N'apalım hayat böyle' diyerek olaylara pozitif yaklaşmak, ilişkinizdeki krizleri tatlıya bağlar. Hem beraber gülebilmek de lazım bazen. Üstelik hatalara rağmen.

7. Gülme seanslarınızı rutininize katın.

Gülmek hem stresinizi yok eder hem de ilişkinizi neşeli mi neşeli bir hale getirir. Beraber gülmenin tadını çıkardığınızda en ufak sorun bile toz olur gider. Hayatın güzel taraflarını birlikte karşılamanız şahane bir şey olacak.

8. Sorun çözmede ustalaşın.

Her krizi bir fırsata çevirin, üstelik birlikte! Sorunları birlikte çözmek kesinlikle zaman kazandırır. 'Biz hallederiz' mottosu, ilişkinizin 'süper kahramanı' olsun. Hayat birlikte dalgalı bir denizde yüzmek gibiyken siz bu sayede kendi geminizin kaptanı olursunuz.

9. Çevrenizden destek alın.

Arkadaşlar ve aile; ilişkinizin 'power-up' tuşu! Dışarıdan gelen destek, içsel huzur sağlar. Arada partnerinizle sosyalleşmek için ayrı ayrı vakit geçirmek, enerjinizi tazeler. Hem biraz da birbirinizi özlemiş olursunuz. Aşk hayatınıza renk gelir.

10. Romantizmi de eksik etmeyin.

Romantik sürprizlerle ilişkinizi taze tutun, mesela her ay bir 'mini balayı' yapın! Bu küçük jestler, ilişkinize yeni bir heyecan katacak. 'Aşkın emek istediği' bu noktalarda kendini gösterir, unutmayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Birlikte ortak gelecek hayalleri kurun.

11. Birlikte ortak gelecek hayalleri kurun.

Ortak hayallerinizi haritaya çizin, 'Şurada bir ev, burada bir tatil' diye! Beraber kurduğunuz vizyon, ilişkinizin ne kadar sağlam temeller üzerinde durduğunu gösterir. Hem hayal kurmak bedava, ne duruyorsunuz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın