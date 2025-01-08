İlişkinizde Sağlıklı Sınırlar Koymanın 11 Etkili Stratejisi
İlişkinizde Sağlıklı Sınırlar Koymanın 11 Etkili Stratejisi
İlişkilerde sağlıklı sınırlar koymak, duygusal güvenliği sağlamak ve her iki tarafın da ihtiyaçlarını karşılamak için vazgeçilmez bir adımdır; bu sayede, sevgi dolu bir bağ kurarken kişisel alanı da koruyabilirsiniz.
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1. Kendinize günlük kahve molası verin.
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2. Açık iletişim kurun.
3. Teknolojik sınırlar da çok önemli.
4. Hobilerinize fırsat tanıyın.
5. Birlikte bol bol plan yapın.
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6. Birbirinize esneklik payı bırakın.
7. Gülme seanslarınızı rutininize katın.
8. Sorun çözmede ustalaşın.
9. Çevrenizden destek alın.
10. Romantizmi de eksik etmeyin.
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11. Birlikte ortak gelecek hayalleri kurun.
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