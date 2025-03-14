İlişkiniz Yeterince Güçlü mü?
İlişkiniz Yeterince Güçlü mü?
Hepimiz ilişkimizin sağlam temellere oturmasını isteriz ama tabii ilişkiden ilişkiye değişiyor. Peki sence sizin ilişkiniz yeterince güçlü mü? Merak ediyorsan haydi teste!
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1. İlk önce cinsiyetini öğrenelim...
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2. Beraber film izleyeceksiniz diyelim, hangi film olur bu?
3. Partnerinin şifresini biliyor musun?
4. Hiç olmasın ama diyelim tartıştınız. Peki sonra nasıl barışıyorsunuz?
5. Market alışverişini birlikte mi yaparsınız?
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6. Aranız bozukken sosyal medyada partnerini takipten çıkar mısın?
7. Özel günlerde birbirinize hediye alıyor musunuz?
8. Son bir soru sorup bitirelim. Beraber oyun oynuyor musunuz?
Siz partnerinizle bir elmanın iki yarısı gibisiniz!
Sizin ilişkinizde küçük pürüzler var ama aşkınız sonsuz!
İlişkiniz biraz daha çaba göstermeye değer!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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