İlişkiniz Yeterince Güçlü mü?

Hiçbir ilişki mükemmel değildir, sizinki de değil elbette ama aranızdaki sevgi ve bağlılık çok başka. Zaman zaman anlaşmazlık yaşıyorsunuz ama genelde bunlar ilişkinizi daha sağlıklı bir yere taşıyor. Birlikte bir şeyler yaparken mutlu olduğunuz kadar hiçbir şeyden mutlu olmadığınız kesin. Ama arada keyfinizi kaçıran durumlar yaşansa da yine partnerinle oturup bunu konuşup çözebiliyorsunuz. Tabii bu ilişkiyi daha da güçlendirmek mümkün. Arada partnerine ufak jestler yapıp birbirinize daha çok zaman ayırırsanız o zaman bu ilişkiyi mükemmelleştirmek yönünde bir adım olabilir. Bunlar sizin için hiçbir şey elbette, bu aşk için her şeyi yapmaya hazırsınız zaten! 💕