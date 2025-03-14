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İlişkiniz Yeterince Güçlü mü?

etiket İlişkiniz Yeterince Güçlü mü?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
14.03.2025 - 23:46

Hepimiz ilişkimizin sağlam temellere oturmasını isteriz ama tabii ilişkiden ilişkiye değişiyor. Peki sence sizin ilişkiniz yeterince güçlü mü? Merak ediyorsan haydi teste!

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1. İlk önce cinsiyetini öğrenelim...

2. Beraber film izleyeceksiniz diyelim, hangi film olur bu?

3. Partnerinin şifresini biliyor musun?

4. Hiç olmasın ama diyelim tartıştınız. Peki sonra nasıl barışıyorsunuz?

5. Market alışverişini birlikte mi yaparsınız?

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6. Aranız bozukken sosyal medyada partnerini takipten çıkar mısın?

7. Özel günlerde birbirinize hediye alıyor musunuz?

8. Son bir soru sorup bitirelim. Beraber oyun oynuyor musunuz?

Siz partnerinizle bir elmanın iki yarısı gibisiniz!

Sizin ilişkiniz o kadar güçlü ki artık siz bir olmuşsunuz. İlişkinizde sevgi, saygı, destek hepsi var. Bir çıkmaza mı girdiniz, asla birbirinize sırt çevirmiyorsunuz ve bunu birlikte el ele vererek çözüyorsunuz. Sizi sadece romantik bir çift olarak tanımlamak olmaz, siz aynı zamanda birbirinizin en yakın arkadaşısınız. Sizin tartışmalarınız bile ilişkiyi desteklemeye ve ilerletmeye yarıyor. Birbirinize küsme, darılma ya da çekip gitme gibi huylarınız hiiç yok. Problem yaşadığınızda karşılıklı oturup çözmeyi çok iyi biliyorsunuz. Siz resmen gerçek aşkın karşılığısınız! 😍

Sizin ilişkinizde küçük pürüzler var ama aşkınız sonsuz!

Hiçbir ilişki mükemmel değildir, sizinki de değil elbette ama aranızdaki sevgi ve bağlılık çok başka. Zaman zaman anlaşmazlık yaşıyorsunuz ama genelde bunlar ilişkinizi daha sağlıklı bir yere taşıyor. Birlikte bir şeyler yaparken mutlu olduğunuz kadar hiçbir şeyden mutlu olmadığınız kesin. Ama arada keyfinizi kaçıran durumlar yaşansa da yine partnerinle oturup bunu konuşup çözebiliyorsunuz. Tabii bu ilişkiyi daha da güçlendirmek mümkün. Arada partnerine ufak jestler yapıp birbirinize daha çok zaman ayırırsanız o zaman bu ilişkiyi mükemmelleştirmek yönünde bir adım olabilir. Bunlar sizin için hiçbir şey elbette, bu aşk için her şeyi yapmaya hazırsınız zaten! 💕

İlişkiniz biraz daha çaba göstermeye değer!

Sizin aranızda bir bağ olduğu kesin ama bazı anlaşmazlıklar da yok değil. Evet, ilişkinizde yolunda gitmeyen şeyler var ama bunu düzeltmek için bir şeyler yapmak mümkün. Sizin ilişkinizde iletişim eksikliği ve yanlış anlamalar var. Bu da ilişkide bazı sorunlara neden oluyor elbette. Ama siz bunların üstesinden gelebilecek kadar güçlü bir çiftsiniz. Yani gözünüz sakın korkmasın! Her ilişkide olabilecek bu anlaşmazlıkları beraber aştığınızda ilişkinizin çok başka seviyeye çıktığını göreceksiniz. Birlikte daha fazla zaman geçirmek ve birbirinizi anlamaya çalışmak ilişkinizi toparlamaya yardım edecektir, buna inanın! ❤️

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