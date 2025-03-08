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İlişkiniz Sağlıklı mı Yoksa Toksik mi?

etiket İlişkiniz Sağlıklı mı Yoksa Toksik mi?

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
08.03.2025 - 23:46

Toksik ilişki kavramı biraz yeni olsa da toksik ilişki kurma alışkanlıkları o kadar da yeni değil. Yani adına 'toksik' dememen, yaşadığın ilişkinin sağlıksız olmadığını göstermeyebilir. Eğer sen de partnerinle arandaki bağın biraz sorunlu olduğunu düşünüyor fakat toz konduramıyorsan, buyur bakalım teste.

İşte ilişkinin toksik olup olmadığını kolay yoldan anlamanı sağlayacak o test! 👇👇👇

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1. Öncelikle cinsiyetini seçerek başla!

2. Gün içinde ne sıklıkla konuşursunuz?

3. Peki genelde baş başa mısınız yoksa arkadaş grubuyla mı?

4. Ne giydiğine ya da kiminle konuştuğuna karıştığı olur mu?

5. Arkadaşlarınla o olmadan dışarı çıkmak istiyorsun diyelim. Bunu ona söylerken kendini nasıl hissedersin?

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6. Ne sıklıkla kavga edersiniz?

7. Sana kendini en iyi hissettirdiği an bunlardan hangisi olabilir?

8. Nereye gideceğinize kim karar verir?

9. Onunla çekinmeden her konuda konuşabilir misin?

10. Hayallerini veya başarılarını destekler mi?

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11. Son olarak, onunla şöyle içten güldüğün bir anı resmet bakalım.

Maalesef senin yaşadığın toksik ilişki. ⛔️

Maalesef verdiğin yanıtlara göre senin içinde bulunduğun ilişki epeyce toksik. Çünkü anlaşılan sizin ilişkinizde arkadaşlığa ve açıklığa pek yer yok. Onun yerine ilişkiniz tamamen tensel boyutta ve kısıtlayıcı. İlişkinin sağlıklı hale gelmesi için ya ikiniz de aynı şekilde efor sarf etmelisiniz ya da üzgünüz ama yolları ayırmalısınız. ✌️

Toksik olmasa da gidişat o yönde gibi. ❗️

Sizin ilişkiniz tam toksik mi emin değiliz ama gidişatın o yönde olduğu kesin. Çünkü kavgalar, gerginlikler ve rahatsızlıklar sizin için rutin alışkanlıklar haline gelmiş. Öyle ki birlikte gülmeyi ve eğlenmeyi bile unutmuşsunuz. Onun yerine birbirini kıskanan ve en ufak şeye sinirlenen iki insana dönüşmüşsünüz. Ama neyse ki henüz sınırı aşan bir davranışınız yok. Yani yeterli çabayla ve birbirinize tanıyacağınız özgürlükle işleri tekrar rayına sokabilirsiniz. 💪

Siz harikasınız. 🥳

Siz gerçekten çok tatlı ve sempatik bir çiftsiniz. Arada bazı kıskançlıklar ve gerginlikler olsa da birbirinizin dilinden çok iyi anlıyorsunuz. İkiniz de birbirinizi özgür bırakmasını biliyor, karşınızdakinin sizden ayrı bir birey olduğuna inanıyorsanız. Bu da oldukça sağlıklı bir ilişki kurmanızı sağlamış. Ama hala çözmeniz gereken bazı sorunlar var. Onları da ufak randevu ipuçları ve aşkı tekrar canlandırma taktikleriyle çözeceğinize eminiz. 🥰

En yakın arkadaşını bulmuşsun. 🤩

Sen en yakın arkadaşınla bir ilişki kurmuşsun ve bu durumdan da gayet memnunsun. Çünkü ikiniz birbirinizi öyle tanıyorsunuz ve tamamlıyorsunuz ki arada ne gizli saklı bir şey var ne de gerginlik ve kavga. Her şey güllük gülistanlık sürerken birbirinize çok değer verdiğiniz de ortada. Hem de birlikte vakit geçirmekten keyif alıyor, sürekli şakalaşıyor ve birlikte gülmenin bir yolunu buluyorsunuz. Yani spoiler olacak ama sanki bu yolun sonu evlilik gibi! 😍

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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