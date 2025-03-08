İlişkiniz Sağlıklı mı Yoksa Toksik mi?

Sen en yakın arkadaşınla bir ilişki kurmuşsun ve bu durumdan da gayet memnunsun. Çünkü ikiniz birbirinizi öyle tanıyorsunuz ve tamamlıyorsunuz ki arada ne gizli saklı bir şey var ne de gerginlik ve kavga. Her şey güllük gülistanlık sürerken birbirinize çok değer verdiğiniz de ortada. Hem de birlikte vakit geçirmekten keyif alıyor, sürekli şakalaşıyor ve birlikte gülmenin bir yolunu buluyorsunuz. Yani spoiler olacak ama sanki bu yolun sonu evlilik gibi! 😍