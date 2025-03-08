İlişkiniz Sağlıklı mı Yoksa Toksik mi?
İlişkiniz Sağlıklı mı Yoksa Toksik mi?
Toksik ilişki kavramı biraz yeni olsa da toksik ilişki kurma alışkanlıkları o kadar da yeni değil. Yani adına 'toksik' dememen, yaşadığın ilişkinin sağlıksız olmadığını göstermeyebilir. Eğer sen de partnerinle arandaki bağın biraz sorunlu olduğunu düşünüyor fakat toz konduramıyorsan, buyur bakalım teste.
İşte ilişkinin toksik olup olmadığını kolay yoldan anlamanı sağlayacak o test! 👇👇👇
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1. Öncelikle cinsiyetini seçerek başla!
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2. Gün içinde ne sıklıkla konuşursunuz?
3. Peki genelde baş başa mısınız yoksa arkadaş grubuyla mı?
4. Ne giydiğine ya da kiminle konuştuğuna karıştığı olur mu?
5. Arkadaşlarınla o olmadan dışarı çıkmak istiyorsun diyelim. Bunu ona söylerken kendini nasıl hissedersin?
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6. Ne sıklıkla kavga edersiniz?
7. Sana kendini en iyi hissettirdiği an bunlardan hangisi olabilir?
8. Nereye gideceğinize kim karar verir?
9. Onunla çekinmeden her konuda konuşabilir misin?
10. Hayallerini veya başarılarını destekler mi?
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11. Son olarak, onunla şöyle içten güldüğün bir anı resmet bakalım.
Maalesef senin yaşadığın toksik ilişki. ⛔️
Toksik olmasa da gidişat o yönde gibi. ❗️
Siz harikasınız. 🥳
En yakın arkadaşını bulmuşsun. 🤩
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