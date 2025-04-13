İlişkiniz Özgün Olsun! Partnerinizle Birbirinize Kullanabileceğiniz 10 İlginç Hitap
İlişkiye renk katmak çok kolay! Tatlı ve anlamlı hitap şekilleri ile hem diğer ilişkilerden farklılaşır hem de ilişkinize eğlence katmış olursunuz. Aşkım, canım gibi klasik hitaplar her ne kadar çok güzel olsa da tamamen sizi anlatacak özgün hitaplar daha güzel olabilir. Gelin birlikte birbirinden ilginç hitap şekillerine bakalım!
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1. Ay ışığım
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2. Kahve çekirdeğim
3. Evrenim
4. Fıstığım
5. Kaptanım
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6. Marslım
7. Göz bebeğim
8. Çikolatam
9. Kelebeğim
10. Denizim
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