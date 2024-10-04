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İlişkiniz Ne Seviyede Öğrenmek İçin Soracağın Soruyu Söylüyoruz!

etiket İlişkiniz Ne Seviyede Öğrenmek İçin Soracağın Soruyu Söylüyoruz!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
04.10.2024 - 22:01

Biriyle birlikteyken ilişkimizin seviyesini merak ederiz. Sizin ilişkiniz şu an hangi seviyede öğrenmek istiyorsan haydi teste!

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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenerek başlayalım...

2. Kaç yıldır birlikte olduğunu da öğrenelim...

3. Yalnız mı vakit geçirmeyi daha çok seviyorsunuz yoksa arkadaşlarınızla mı?

4. En çok hangi konularda tartışıyorsunuz?

5. İlişkinizi nasıl tanımlarsınız?

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6. Tartışmaları bitiren kim oluyor?

7. İlişkinizde evliliğin konusu geçiyor mu?

8. Birlikte bir gün nasıl geçiyor?

Siz daha ilişkinin başındasınız. O yüzden sorman gereken soru "Biz şimdi neyiz?"

Sizin için her şey çok daha yeni başlıyor. İlişkinin daha bunlar çok başı. Şimdi sizin tam cicim aylarınız. Tabi bu böyle gitmez. Artık bir şeyleri ciddileştirme ve yola koyma zamanı. O yüzden senin için 'Biz şimdi neyiz?' sorusunun sormanın tam sırası. Bu soruyu sorarak ilişkinin nereye doğru evrildiğini öğrenebilirsin. İlişki nasıl devam edecek ya da devam edecek mi bunları öğrenerek ilişkinin evresini anlayabilirsin.

Sizin ilişkiniz artık bağlanma evresinde. Senin sorun "Bu ilişki nereye gidiyor?"

Sizin ilişkinizin artık oturma zamanı. İlişkinize ad koymuş ve ilerlemişsiniz siz artık. O yüzden sizin ilişkinin geleceği hakkında bir soruya ihtiyacınız var. İlişkinin ortalarına denk gelen bu dönem artık iki tarafın ilişkinin gidişatını merak ettiği bir an. Senin ilişkinin gidişatını öğrenmen gerek. İlişkinin seviyesini öğrenmenin yolu da ilişkinin nereye gittiğini sorman. Bu soruyu sorarak ilişkinin daha ciddi mi ilerleyeceğini yoksa daha günlük mü kalacağını öğrenebilirsin.

Sizin ilişkiniz tamamlanmak üzere. Senin sorman gereken soru "Ne zaman evleneceğiz?"

Siz artık tamamsınız desek yanılmış olmayız. İlişkinizin cicim ayları da bağlanma evresi de sona ermiş artık. Sizin ilişkinizi artık bir başka boyuta atlatma zamanınız gelmiş. O yüzden sen ilişkinin nereye varacağını sorarak seviyesini öğrenebilirsin. Yani sorman gereken soru ne zaman evleneceğiniz. Bu sorunun cevabını bularak ilişkiyi evlilikle taçlandırmanın zamanı gelmiş mi gelmemiş mi öğrenebilirsin.

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