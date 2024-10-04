İlişkiniz Ne Seviyede Öğrenmek İçin Soracağın Soruyu Söylüyoruz!
İlişkiniz Ne Seviyede Öğrenmek İçin Soracağın Soruyu Söylüyoruz!
Biriyle birlikteyken ilişkimizin seviyesini merak ederiz. Sizin ilişkiniz şu an hangi seviyede öğrenmek istiyorsan haydi teste!
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenerek başlayalım...
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2. Kaç yıldır birlikte olduğunu da öğrenelim...
3. Yalnız mı vakit geçirmeyi daha çok seviyorsunuz yoksa arkadaşlarınızla mı?
4. En çok hangi konularda tartışıyorsunuz?
5. İlişkinizi nasıl tanımlarsınız?
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