İlişkiniz Ne Seviyede Öğrenmek İçin Soracağın Soruyu Söylüyoruz!

Sizin için her şey çok daha yeni başlıyor. İlişkinin daha bunlar çok başı. Şimdi sizin tam cicim aylarınız. Tabi bu böyle gitmez. Artık bir şeyleri ciddileştirme ve yola koyma zamanı. O yüzden senin için 'Biz şimdi neyiz?' sorusunun sormanın tam sırası. Bu soruyu sorarak ilişkinin nereye doğru evrildiğini öğrenebilirsin. İlişki nasıl devam edecek ya da devam edecek mi bunları öğrenerek ilişkinin evresini anlayabilirsin.