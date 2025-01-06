İlişkinin Sağlıklı İlerlemesi İçin Öncelikle Kendinde Değiştirmen Gereken 11 Şey

Bu da kıskançlıkla bağlantılı bir madde. Geçmişi deşmenin sana ne katacağını bir düşün. Biz söyleyelim, hiçbir şey! Hatta belki de partnerinin maziyi hatırlamasına sebep olabilirsin. Ayrıca kendini kışkırtıp başkalarıyla kıyaslayacağın bir ortama sokmaya hiç gerek yok.