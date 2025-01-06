İlişkinin Sağlıklı İlerlemesi İçin Öncelikle Kendinde Değiştirmen Gereken 11 Şey
İlişkinin Sağlıklı İlerlemesi İçin Öncelikle Kendinde Değiştirmen Gereken 11 Şey
İlişkilerde pek de sağlıklı bir şekilde ilerleyemiyorsan biraz yardımımıza ihtiyacın olabilir. Bu içerikteki her madde, ilişkilerinin daha sağlıklı olmasını sağlamak için bir öneri!
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1. İlk olarak ilişkide ne istediğini bil.
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2. Aşırı kıskançlığın seni ele geçirmesine izin verme.
3. Geçmişi karıştırmayı bırak.
4. Sınırlarını çizmeyi öğren.
5. Duygularını açma konusunda çekingen olma.
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6. Kötü düşüncelerin seni hapsetmesine izin verme.
7. Partnerine bağımlı olma.
8. Kendine olan şefkati hiçbir zaman bırakma.
9. Hataların olduğunda karşı gelmek yerine kabul et.
10. İlişkideki her detayı arkadaşlarına anlatma.
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11. Duygusal tepkilerini yönetmeyi öğren.
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