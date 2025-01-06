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İlişkinin Sağlıklı İlerlemesi İçin Öncelikle Kendinde Değiştirmen Gereken 11 Şey

etiket İlişkinin Sağlıklı İlerlemesi İçin Öncelikle Kendinde Değiştirmen Gereken 11 Şey

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
06.01.2025 - 23:01

İlişkilerde pek de sağlıklı bir şekilde ilerleyemiyorsan biraz yardımımıza ihtiyacın olabilir. Bu içerikteki her madde, ilişkilerinin daha sağlıklı olmasını sağlamak için bir öneri!

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1. İlk olarak ilişkide ne istediğini bil.

Kimse ayrılmak için bir ilişkiye başlamıyor evet ama başlarken bazı şeyleri netleştirmek daha iyi olabilir. Bunu illa partnerinle konuşmak zorunda da değilsin. Kendi kafanda bir şeyleri belirleyip ona göre ilişkiyi ilerletebilirsin. Sonrasında doğru zamanda bu düşüncelerini partnerinle de paylaşırsın.

2. Aşırı kıskançlığın seni ele geçirmesine izin verme.

Romantik ilişkilerde kıskançlığın olması kadar normal bir şey olamaz. Ama bu kıskançlığın fazla olması karşındakini de bıktıracaktır. Hem kendini hem de partnerini yormamak için kıskançlığın dozunu iyi ayarlayabilmen gerekiyor.

3. Geçmişi karıştırmayı bırak.

Bu da kıskançlıkla bağlantılı bir madde. Geçmişi deşmenin sana ne katacağını bir düşün. Biz söyleyelim, hiçbir şey! Hatta belki de partnerinin maziyi hatırlamasına sebep olabilirsin. Ayrıca kendini kışkırtıp başkalarıyla kıyaslayacağın bir ortama sokmaya hiç gerek yok.

4. Sınırlarını çizmeyi öğren.

İlişkilerde başta sınır çizilmediğinde sonu hüsran oluyor. Hüsran yaşamamak için kendin ne istiyorsun, neler senin için red flag, nelerden hoşlanırsın? Bunların hepsinin cevabını hem kendin için hem de partnerin için verirseniz daha iyi ilerlediğinizi göreceksin.

5. Duygularını açma konusunda çekingen olma.

İlişkilerde duyguları konuşmak aslında karşındaki kişinin de kendisini açmasını sağlayacaktır. O nedenle sen kendini tamamen kapattığında aranızda bir duvar inşa etmiş oluyorsun. İlişkinizde açık iletişimin duygu açısından da sağlanması gerekiyor.

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6. Kötü düşüncelerin seni hapsetmesine izin verme.

İlişkilerde devamlı en kötüyü düşünen bir karaktere bürünüyorsan bunu bırakman gerekiyor. Çoğu zaman bu kötü düşüncelerin gerçeklik payı bile olmuyor. Kötü düşüncelere kapıldığında bunu partnerinle konuşabileceğini de bilmelisin.

7. Partnerine bağımlı olma.

Bir ilişkiye başlamak demek, o kişiyle tek hayatı paylaşmak demek değildir. Her iki tarafın da kendi hayatlarını sürdürmeleri gerekiyor. Bunu başarırsan ilişkide dengeyi koruyabilirsiniz. Birbirinize bağımlı olmadığınız sürece çok daha sağlıklı bir ilişki sürdürürsünüz.

8. Kendine olan şefkati hiçbir zaman bırakma.

Çoğu zaman partnerimize karşı çok anlayışlı oluruz, empati kurmaya çalışırız. Ama çoğu zaman ilişkideyken bu şefkati kendimize göstermiyoruz. Partnerinin sana saygısızlık yapmasına izin verme, kendine karşı acımasız olma.

9. Hataların olduğunda karşı gelmek yerine kabul et.

Hiçbirimiz kusursuz değiliz. Bu nedenle ilişkide hata yapılabileceğini kabul etmek gerekiyor. Sen de hata yaptığında partnerine karşı gelip tartışmak yerine hatanı kabul et, gerekirse özür dile. Böylece ilişkide toksikliğe varan şeylere de olabildiğince yer verilmemiş olur.

10. İlişkideki her detayı arkadaşlarına anlatma.

Elbette arkadaşlarından ilişki tavsiyesi almak adettendir, bunu yapmasak olmaz. Ama bunu yaparken her türlü detayı paylaşmamak gerekiyor. Çünkü ne derler bilirsin, sen unutsan da kötü şeyleri en yakın arkadaşın asla unutmaz! Ve sana düzenli olarak hatırlatır…

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11. Duygusal tepkilerini yönetmeyi öğren.

Bir ilişkide belki de en önemli şeylerden biri budur. Bir şeye öfkelendiğinde direkt köprüleri yakmamalı, bir şey olduğunda aşırı duygusal tepkiler vermemelisin. Bu her şeyden önce seni yorar. İlişkideyken daha sakin ve mantıklı davranman gerekiyor.

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Radlands
Radlands
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