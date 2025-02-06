İlişkini Sosyal Medyaya Ne Kadar Yansıtıyorsun?

Çağımızda sosyal medyanın ne kadar çok yer kapladığını biliyorsun. Bu yüzden ondan kaçamıyorsun. İlişkin olduğunu yansıtıyorsun. Her yaptığınızı atmasan da birbirinize ne kadar bağlı olduğunuzu göstermek için minik paylaşımlarda bulunuyorsun. Anıları biriktirmek ve özel günleri kutlamak için sosyal medya harika bir yer! Ayrıca sizi görmek isteyen insanları merakta bırakmıyorsun. Yine de bazı anların size özel kalmasını istiyorsun.