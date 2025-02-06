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İlişkini Sosyal Medyaya Ne Kadar Yansıtıyorsun?

etiket İlişkini Sosyal Medyaya Ne Kadar Yansıtıyorsun?

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
06.02.2025 - 23:01

Sağlıklı bir ilişkide partnerinizle vakit geçirmek sizi mest eder. Beraber bolca sohbet etmek, aktivite yapmak, sadece yan yana olmak bile iyi hissetmenizi sağlar. Tüm bunları kendi aranızda mı yaşıyorsunuz yoksa başkalarının görmesini istiyor musunuz? Gelin hep beraber ilişkinizi sosyal medyaya ne kadar yansıttığınıza bakalım!

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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyim?

2. Şimdi başlayalım! Partnerinle olan fotoğrafları sosyal medyada post olarak paylaşır mısın?

3. Değerli ve özel günlerine bir git bakalım... Sosyal medyada kutlamayı sever misin?

4. Sosyal medyada ilişki durumunun ne olduğunu biliyorlar mı?

5. Partnerinle aran bozulduğu zaman bunu sosyal medyaya yansıtır mısın?

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6. Partnerinden ayrıldın diyelim... Sosyal medyadaki fotoğrafları siler misin?

7. Sosyal medyada ilişkilerle ilgili yapılan paylaşımlar dikkatini çeker mi?

8. Partnerin ilişkinizi sosyal medyasında paylaşmazsa bu seni rahatsız eder mi?

İlişkini sosyal medyada gururla paylaşıyorsun!

Tutkulu ve yoğun bir ilişki yaşadığınız belli. Sevginin ikinizle sınırlı kalamıyor, taşıyor ve sosyal medyaya yansımaya başlıyor. Hayatında çok değer verdiğin insanı diğerlerinin de bilmesini istemen çok normal. Ayrıca duygularını ve düşüncelerini saklı tutmak sana göre değil. Başkalarının görmesi seni rahatsız etmiyor. Bu yüzden çok rahat bir şekilde ilişkini paylaşabiliyorsun!

Dengeli bir şekilde hareket ediyorsun!

Çağımızda sosyal medyanın ne kadar çok yer kapladığını biliyorsun. Bu yüzden ondan kaçamıyorsun. İlişkin olduğunu yansıtıyorsun. Her yaptığınızı atmasan da birbirinize ne kadar bağlı olduğunuzu göstermek için minik paylaşımlarda bulunuyorsun. Anıları biriktirmek ve özel günleri kutlamak için sosyal medya harika bir yer! Ayrıca sizi görmek isteyen insanları merakta bırakmıyorsun. Yine de bazı anların size özel kalmasını istiyorsun.

Özel hayatını gizli tutmayı seviyorsun!

Sosyal medya sizin hayatınıza tam olarak girmemiş. Hayatını ondan uzak bir şekilde yaşamayı seviyorsun. İlişkinin de başkaları tarafından görülmesini istemiyorsun, buna gerek duymuyorsun. Birlikte geçirdiğiniz vakitler size özel olarak kalıyor ve daha kıymetli bir hale getiriyorsunuz. Ayrıca her ilişkinin kendine has dinamikleri olduğunu bildiğin için başkalarının neler paylaştığı ile ilgilenmiyorsun. Senin için sosyal medyanın bir önemi yok!

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asklepiospallas
asklepiospallas
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