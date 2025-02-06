İlişkini Sosyal Medyaya Ne Kadar Yansıtıyorsun?
İlişkini Sosyal Medyaya Ne Kadar Yansıtıyorsun?
Sağlıklı bir ilişkide partnerinizle vakit geçirmek sizi mest eder. Beraber bolca sohbet etmek, aktivite yapmak, sadece yan yana olmak bile iyi hissetmenizi sağlar. Tüm bunları kendi aranızda mı yaşıyorsunuz yoksa başkalarının görmesini istiyor musunuz? Gelin hep beraber ilişkinizi sosyal medyaya ne kadar yansıttığınıza bakalım!
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1. Cinsiyetini öğrenebilir miyim?
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2. Şimdi başlayalım! Partnerinle olan fotoğrafları sosyal medyada post olarak paylaşır mısın?
3. Değerli ve özel günlerine bir git bakalım... Sosyal medyada kutlamayı sever misin?
4. Sosyal medyada ilişki durumunun ne olduğunu biliyorlar mı?
5. Partnerinle aran bozulduğu zaman bunu sosyal medyaya yansıtır mısın?
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6. Partnerinden ayrıldın diyelim... Sosyal medyadaki fotoğrafları siler misin?
7. Sosyal medyada ilişkilerle ilgili yapılan paylaşımlar dikkatini çeker mi?
8. Partnerin ilişkinizi sosyal medyasında paylaşmazsa bu seni rahatsız eder mi?
İlişkini sosyal medyada gururla paylaşıyorsun!
Dengeli bir şekilde hareket ediyorsun!
Özel hayatını gizli tutmayı seviyorsun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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