İlişkine Yüklediğin Anlama Göre Bu İlişkinin Nereye Varacağını Söylüyoruz!
Her ilişki, içinde taşıdığımız beklentiler, duygular ve anlamlarla şekillenir. Kimi için aşk, sonsuz bir yolculuktur; kimi içinse sadece bir anın büyüsüdür. Peki sen bu ilişkiye nasıl bir anlam yüklüyorsun? Büyük hayaller mi kuruyorsun, yoksa akışına mı bırakıyorsun? Belki de içinde bazı soru işaretleri var… Bu testin sonunda, bu ilişkinin gidişatını senin bakış açına göre yorumluyoruz!
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim!
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2. Sevgilinle tartışmış olsan gönlünü nasıl alırdın?
3. Kalabalık bir ortamda birisi sevgilinle gereğinden fazla ilgilense nasıl hissedersin?
4. Sevgilinle dışarı çıktığınızda genelde programı kim yapar?
5. Sevgilinde en fazla hoşuna giden özellik hangisi?
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6. Diyelim ki yakın arkadaşların sevgilini senin için uygun bulmadıklarını dile getiriyorlar, tepkin ne olur?
7. Çok fazla hazırlanıp heyecanla beklediğin bir program sırasında sevgilin rahatsızlansa ne yaparsın?
8. Sence sizin ilişkinizde daha fazla seven taraf hangisi?
9. Aşkınızı tanımlayacak bir kelime seçecek olsan hangisini seçerdin?
Sen bu ilişkiye gelecek gibi baktın ama o aynı şeyi hissetmiyor olabilir!
Her şeyi akışına bırakmışsın ama dikkat!
Bu ilişkiye fazla anlam yükleyip kendini yıpratıyor olabilirsin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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