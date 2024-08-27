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İlişkindeki 404 Hatalarını Çözme Rehberi Ayağınıza Geldi: Sorunların Üstesinden Gelmenin 10 Yolu

etiket İlişkindeki 404 Hatalarını Çözme Rehberi Ayağınıza Geldi: Sorunların Üstesinden Gelmenin 10 Yolu

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 22:01

Bazen ilişkilerimizde karşılaştığımız sorunların nasıl üstesinden geleceğini bilemiyoruz. İşte tam böyle tıkandığınız kaldığınız durumlarda ne yapacağımıza bakıyoruz!

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1. Açık iletişim kurun.

Sorunlarınızı partnerinizle açık ve dürüst bir şekilde konuşun. Birbirinizi dinleyin ve anlamaya çalışın. Üstünü örttükçe ve konuşmadıkça herhangi bir ilerleme olmayacaktır.

2. Birbirine saygı duyduğunuzu gösterin.

Farklı fikirleriniz olsa bile, birbirinize saygı duyarak tartışın. Hakaret ve aşağılayıcı sözlerden kaçının. Ve karşınızdaki kişiye saygı duyduğunuzu sözleriniz ve hareketlerinizle gösterin.

3. Empati yapın.

Tartışmadan ve konuşmadan önce empati yapmak çok önemlidir. Kendinizi partnerinizin yerine koyun ve onun duygularını anlamaya çalışın.

4. Ortak çözümler üretin.

Sorunlara birlikte çözüm bulmaya çalışın. Birbirinizi dinleyin ve taviz vermeye hazır olun. Tek taraflı çözüm bulmak karşı taraf için uygun olmayan noktalar içerebilir. Unutmayın bu ikinizin problemi ve bunun üzerine gitmek oldukça önemli.

5. Geçmişte takılıp kalmayın.

Eski sorunları tekrar gündeme getirmekten kaçının. Geçmişe takılıp kalmak yerine geleceğe odaklanın. Unutmayın ki geçmiş geçmişte kaldı.

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6. Biraz zamana bırakın.

Tartıştıktan veya fikir ayrılığına düştükten sonra hemen konuşmak yerine her iki tarafın da sakinleşmesini bekleyin. Objektif bir şekilde bakabilmek için duygularınızdan arınmanız gerekir. Zaman geçtikten sonra sakince konuşun.

7. Birbirinize vakit ayırın.

Yoğun hayatınızda birbirinize zaman ayırmayı unutmayın. Birlikte kaliteli zaman geçirin. Sorunlarınız olsa bile birlikte aktivite yaparken bunları konuşun.

8. Sesinizi yükseltmeyin.

Sorunların daha büyük bir sorun haline gelmesinin en büyük sebebi iletişim hatalarıdır. Siz de sorunu çözmeye çalışırken, konuşurken sinirli olsanız biela asla ama asla sesinizi yükseltmeyin.

9. Duygularınızı ve isteklerinizi yazın.

Bazen sorunlar hakkında konuşmak insanı zorlayabiliyor. Siz de hem partnerinize hem de kendinize dair düşüncelerinizi açıklamak için içindekileri yazın.

10. Özür dilemeyi ve affetmeyi öğrenin.

Unutmayın herkes hata yapabilir önemli olan bunları farkına varmak. Hem kindar olmayın affedin hem de eğer bir yanlış yaptıysanız özür dileme büyüklüğünü gösterin.

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