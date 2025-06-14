İlişkinde Edindiğin Yanlış Davranışları Düzeltmenin 10 Yolu

İlişkinin sadece akşamları değil, gün boyu da iletişimde olmak önemli. 'İyi misin?' mesajları, basit ama çok değerli bir şeydir. O an birbirinize olan bağlılığınız artar. Belki sadece bir emoji bile, bir 'Gün nasıl geçti?' mesajı ile gündemi paylaşırsanız, bu küçük jest ilişkini çok güçlendirebilir.