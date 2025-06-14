İlişkinde Edindiğin Yanlış Davranışları Düzeltmenin 10 Yolu
Herkesin ilişkilerde zaman zaman yaptığı hatalar vardır, bunlar çoğu zaman fark edilmeyebilir ama bir şekilde ilişkiyi zorlayabilir. Herkesin daha iyi bir partner olabilmesi için öğrenebileceği şeyler vardır. Aslında çok fark etmeden edindiğiniz bazı yanlış davranışları düzeltmenin yolları çok basit!
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1. Duygusal tepkileri hızlı veriyorsan yavaşlamayı öğrenebilirsin.
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2. İletişimi günün sadece belirli saatlerinde sağlamak yerine güne yayabilirsin.
3. Olaylara kendi gözünden bakmak yerine bakış açını genişletebilirsin.
4. Konuşma ihtiyacı önemlidir, bunu göz ardı etmemelisin.
5. Sürekli özür dilemek yerine harekete geçmeyi deneyebilirsin.
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6. Sadece kendi ihtiyaçlarını düşünmek yerine onun da ihtiyaçlarının olduğunu unutmamalısın.
7. Sürekli geleceği planlamak yerine anı yaşamayı deneyebilirsin.
8. Günde 3 saat aralıksız konuşmak yerine bu süreyi güne yaymayı deneyebilirsin.
9. Eleştirileri kişisel algılamak yerine oturup sakin bir şekilde dinleyebilirsin.
10. Sürekli yan yana olmak, özel alanı işgal edebilir. Birbirinizin nefes almasını sağlayın.
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