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İlişkinde Edindiğin Yanlış Davranışları Düzeltmenin 10 Yolu

etiket İlişkinde Edindiğin Yanlış Davranışları Düzeltmenin 10 Yolu

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
14.06.2025 - 22:03

Herkesin ilişkilerde zaman zaman yaptığı hatalar vardır, bunlar çoğu zaman fark edilmeyebilir ama bir şekilde ilişkiyi zorlayabilir. Herkesin daha iyi bir partner olabilmesi için öğrenebileceği şeyler vardır. Aslında çok fark etmeden edindiğiniz bazı yanlış davranışları düzeltmenin yolları çok basit!

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1. Duygusal tepkileri hızlı veriyorsan yavaşlamayı öğrenebilirsin.

Partnerin sana bir şey söylediğinde hemen tepki vermek yerine biraz durup düşünmek, gerçekten ne hissettiğini anlamanızı sağlar. Hızlıca verdiğiniz tepkiler, bazen yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Biraz zaman almayı deneyebilirsin, böylece daha sağlıklı bir iletişim kurmuş olursun.

2. İletişimi günün sadece belirli saatlerinde sağlamak yerine güne yayabilirsin.

İlişkinin sadece akşamları değil, gün boyu da iletişimde olmak önemli. 'İyi misin?' mesajları, basit ama çok değerli bir şeydir. O an birbirinize olan bağlılığınız artar. Belki sadece bir emoji bile, bir 'Gün nasıl geçti?' mesajı ile gündemi paylaşırsanız, bu küçük jest ilişkini çok güçlendirebilir.

3. Olaylara kendi gözünden bakmak yerine bakış açını genişletebilirsin.

Partnerin bir şey söylediğinde, hemen kendi gözlüğünden bakıp yorum yapma alışkanlığını bırak. Onun bakış açısını anlamaya çalışmak, daha sağlıklı bir iletişim kurmanı sağlar. Bu, ilişkiye dair daha açık fikirli olmanı sağlar ve aynı zamanda onu gerçekten anlamanıza yardımcı olur.

4. Konuşma ihtiyacı önemlidir, bunu göz ardı etmemelisin.

'Bunu konuştuk ya, ne gerek vardı?' diyebilirsiniz ama bazen küçük ihtiyaçlar bile büyür. Partnerin sana bir şey söylediğinde veya konuşmaya ihtiyacı olduğunu belirttiğinde bunu ciddiye almak, ilişkinin daha sağlam bir temele oturmasını sağlar. Kendi isteksizliğinden ötürü onu görmezden gelme alışkanlığını kırman gerekiyor.

5. Sürekli özür dilemek yerine harekete geçmeyi deneyebilirsin.

Sürekli özür dilemek, sorunu çözmektense durumu daha karmaşık hale getirebilir. Özür dilemek tabii ki önemli ama aynı hataları sürekli tekrarlamak bir noktada ilişkiyi yorabilir. Bir şeyleri değiştirmek ve bunu gerçekten yapmak, söylediklerinin daha anlamlı hale gelmesini sağlar.

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6. Sadece kendi ihtiyaçlarını düşünmek yerine onun da ihtiyaçlarının olduğunu unutmamalısın.

İlişkilerde bazen kendi ihtiyaçlarımızı ön plana çıkarırken partnerimizin ihtiyaçlarını göz ardı edebiliyoruz. Ancak karşılıklı olarak birbirinizin ihtiyaçlarına duyarlı olmak, ilişkinizin daha dengeli ve sağlıklı olmasına katkı sağlar. Kendi ihtiyaçlarını söylerken onun da ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmayı unutmamalısın.

7. Sürekli geleceği planlamak yerine anı yaşamayı deneyebilirsin.

Gelecek planları yapmak önemlidir ama bazen anı yaşamanın önüne geçebilir. Birlikte geçirdiğiniz zamanın keyfini çıkarmayı ihmal etmeyin. Birlikte küçük bir şey yaparak anın tadını çıkarmak en keyifli aktivitelerden biri olacak.

8. Günde 3 saat aralıksız konuşmak yerine bu süreyi güne yaymayı deneyebilirsin.

Bazen insanlar birbirlerinden uzaklaşırken iletişim kopabiliyor. Ama iletişimde ne kadar azalma olursa o kadar fazlasını doldurmak zorlaşır. Küçük sohbetler, günlük yaşantının içinde birbirinizi daha iyi anlamanızı sağlar. Sadece birkaç dakika ayırarak düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.

9. Eleştirileri kişisel algılamak yerine oturup sakin bir şekilde dinleyebilirsin.

İlişkilerde bazen eleştiriler olabilir ama bunlar seni kişisel olarak etkilememeli. Eğer partnerin bir konuda seni eleştiriyorsa, bunu seninle değil davranışınla ilgili olduğunu unutma. Eleştiriyi daha yapıcı bir şekilde alıp birlikte çözüm aramaya çalışmayı deneyebilirsin.

10. Sürekli yan yana olmak, özel alanı işgal edebilir. Birbirinizin nefes almasını sağlayın.

Sürekli birlikte vakit geçirmek muhakkak güzeldir ve istediğiniz bir şeydir ama bazen birinin kendi alanına saygı duymak çok daha önemlidir. Sürekli birlikte olma isteği, bir noktada sıkıcı hale gelebilir. Kendi alanlarınıza saygı göstererek birbirinize daha sağlıklı bir şekilde yaklaşabilirsiniz.

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Ma Belle
Ma Belle
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