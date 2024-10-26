İlişkin Hangi Efsane Aşk Şarkısına Benziyor?
İlişkin Hangi Efsane Aşk Şarkısına Benziyor?
İlişkin bir aşk şarkısı olsaydı sence ne olurdu? Hiç bunu düşündün mü? Bu sorunun cevabını testimizde veriyoruz!
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Nasıl bir ilk buluşmaydı sizinki?
3. Peki birlikteyken en çok ne yapmayı seversiniz?
4. Peki sence onun seninle ilgili en sevdiği şey ne?
5. İlişkinizi en iyi tanımlayan kelime hangisi?
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