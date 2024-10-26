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İlişkin Hangi Efsane Aşk Şarkısına Benziyor?

etiket İlişkin Hangi Efsane Aşk Şarkısına Benziyor?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
26.10.2024 - 23:01

İlişkin bir aşk şarkısı olsaydı sence ne olurdu? Hiç bunu düşündün mü? Bu sorunun cevabını testimizde veriyoruz!

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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Nasıl bir ilk buluşmaydı sizinki?

3. Peki birlikteyken en çok ne yapmayı seversiniz?

4. Peki sence onun seninle ilgili en sevdiği şey ne?

5. İlişkinizi en iyi tanımlayan kelime hangisi?

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6. İlişkiniz zor dönemlerden geçtiğinde nasıl başa çıkarsınız?

6. İlişkiniz zor dönemlerden geçtiğinde nasıl başa çıkarsınız?

7. Ona en son ne zaman sürpriz yaptın?

8. Hangi aşk filmi ilişkine daha çok benziyor?

9. İlişkinizin en büyük zorluğu sence ne?

"Unchained Melody" - The Righteous Brothers

"Endless Love" - Diana Ross & Lionel Richie

"Can't Help Falling in Love" - Elvis Presley

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