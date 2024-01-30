İlişkilerle İlgili İlginç Bilgileri Tahmin Etmeye Var mısın? Dilan Çiçek Deniz vs Cem Yiğit Üzümoğlu!
İlişkilerle İlgili İlginç Bilgileri Tahmin Etmeye Var mısın? Dilan Çiçek Deniz vs Cem Yiğit Üzümoğlu!
İlişkilerle ilgili oldukça ilginç bilgileri tahmin etmeye var mısın?
Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun yarıştığı ilişki testinde sıra sende!
Haydi teste.
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"En yaygın boşanma nedeni şiddetli geçimsizliktir."
"Araştırmalara göre birine aşık olmak erken ölüm riskini yüzde 50 azaltır."
"Dünyada nüfusa oranla en fazla aşk hissedilen ülke Yunanistandır."
"Boşanma oranı en yüksek ülke Maldivlerdir."
Bakalım Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu bu sorulara ne kadar doğru cevap verebildi?
Siz ne kadar doğru cevap verebildiniz?
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İlişkilerle İlgili İlginç Bilgiler 😀 Dilan Çiçek Deniz vs Cem Yiğit Üzümoğlu #shortsvideo #shorts
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