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İlişkilerinde Ne Kadar Affedicisin?

etiket İlişkilerinde Ne Kadar Affedicisin?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
01.11.2024 - 23:01

Herkesin ilişkileri, birbirine olan davranışları, affedicilik seviyeleri farklıdır...

Peki ya sen ilişkilerinde ne kadar affedici davranıyorsun?

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1. Önce cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şu anda bir sevgilin var mı?

3. Eğer cevabın evet ise ne kadar zamandır birliktesiniz?

4. Diyelim ki sevgilin senden habersiz sosyal medyadan biriyle konuştu, tepkin ne olur?

5. Bir arkadaşın sevgilini başka biriyle kahve içerken gördü ve sana söyledi, tepkin ne olur?

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6. Şartları biraz daha zorlaştıralım! Sevgilinin seni aldattığını öğrendin, ne yaparsın?

7. Aşık olduğun kişinin kötü yönlerini rahatlıkla görebiliyor musun?

Fazlasıyla affedicisin!

Sen sevdiğinde öyle bir seviyorsun ki, onun yaptığı yanlışları gözün görmüyor. Ne yaparsa yapsın gözünden düşmüyor, bağlandığında tam bağlanıyorsun! Sevdiğine karşı çok affedici oluşun zaman zaman seni yoruyor çünkü bazen kimsenin affetmeyeceği şeyleri bile affedebiliyorsun. Ne kadar seversen sev kendi kişiliğinden ödün vermemelisin, bizden sana tavsiye!

Eh işte!

Senin karşında kim olursa olsun belirli bir sınırı aştığında affediciliğini kaybediyorsun. Ne kadar seversen sev kırmızı çizgin aşılmamalı! Zaman zaman ufak hatalar bile senin karşındaki insandan soğumana yetebiliyor. Seninle sevgili olanlara bizden tavsiye, herkes adımlarına dikkat etsin!

Pek affedici olduğun söylenemez..

Senin yaşadıkların, geçmiş tecrübelerin affedici tüm özelliklerini alıp götürmüş... Sen ne kadar anlayışlı biri olmaya çalışsan da yaşadığın şüpheler, bir anda aklına giren soru işaretleri senin affedici biri olmanı engelliyor. Merak etme, doğru kişiyi bulduğunda bunların hepsi geçip gidecek!

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