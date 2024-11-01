İlişkilerinde Ne Kadar Affedicisin?
İlişkilerinde Ne Kadar Affedicisin?
Herkesin ilişkileri, birbirine olan davranışları, affedicilik seviyeleri farklıdır...
Peki ya sen ilişkilerinde ne kadar affedici davranıyorsun?
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1. Önce cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Şu anda bir sevgilin var mı?
3. Eğer cevabın evet ise ne kadar zamandır birliktesiniz?
4. Diyelim ki sevgilin senden habersiz sosyal medyadan biriyle konuştu, tepkin ne olur?
5. Bir arkadaşın sevgilini başka biriyle kahve içerken gördü ve sana söyledi, tepkin ne olur?
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