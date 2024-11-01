İlişkilerinde Ne Kadar Affedicisin?

Sen sevdiğinde öyle bir seviyorsun ki, onun yaptığı yanlışları gözün görmüyor. Ne yaparsa yapsın gözünden düşmüyor, bağlandığında tam bağlanıyorsun! Sevdiğine karşı çok affedici oluşun zaman zaman seni yoruyor çünkü bazen kimsenin affetmeyeceği şeyleri bile affedebiliyorsun. Ne kadar seversen sev kendi kişiliğinden ödün vermemelisin, bizden sana tavsiye!