Sen ilişkini eğlence ve heyecanla dolduran birisin! Partnerinle her anı unutulmaz hale getirmeyi seviyorsun ve monotonluktan hiç hoşlanmıyorsun. Mizah anlayışın ve neşeli ruhun sayesinde ilişkin hep dinamik kalıyor. Partnerin kötü hissettiğinde onu güldürmek ve moralini yükseltmek senin için adeta bir refleks. Ancak bazen ciddi konuları fazla hafife alabiliyor ya da duygusal derinliği göz ardı edebiliyorsun. Eğlenmek harika ama ilişkinin derinleşmesi için bazen ciddi ve samimi konuşmalara da yer açmalısın. Unutma, aşk sadece kahkaha değil, bazen duyguları paylaşmak da onu güçlü kılar!