İlişkilerinde Daha Çok Hangi Rolü Oynuyorsun?
İlişkiler tiyatro sahnesi gibi; herkesin kendine düşen bir rolü var! Kimi sahnede başrolde parlıyor, kimi perde arkasında büyük işleri çekip çeviriyor, kimi de olayları dengeleyen sessiz kahraman oluyor. Peki sen aşk hayatında hangi rolü üstleniyorsun? Hazırsan başlıyoruz!
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1. Cinsiyetini öğrenmekle başlayalım!
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2. Aşkı nasıl tanımlarsın?
3. Diyelim ki partnerinin doğum günü yaklaşıyor, ne yaparsın?
4. Eski sevgililerinle aran nasıl acaba?
5. Partnerin yoğun bir dönemden geçiyor, nasıl destek olursun?
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6. Aşk hayatını bir emoji ile anlat desek, hangisini seçersin?
7. İlişkinde bir gün boyunca tamamen dürüst olma zorunluluğun olsa ne yapardın?
8. Eğer bir ilişkinin kurallarını baştan yazma şansın olsaydı, en önemli kuralın ne olurdu?
9. Son olarak, aşk hayatın bir film olsaydı hangi türde olurdu?
Her zaman doğru yolu gösteren stratejik zeka!
İlişkiyi eğlence parkına çeviren macera tutkunu!
Herkesi sakinleştiren ve dengeyi sağlayan uyum ustası!
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