İlişkilerin Bitmeyen Derdi Olan Kıskançlık Krizleriyle Baş Etmenin 10 Yolu

Kıskançlık krizi yaşıyorsan bunun neden kaynaklandığını sorgulayabilirsin. Neden kıskanç hissediyorum sorusunu kendine sorabilir ve bu hissin kaynağını bulmaya çalışabilirsin. Bunu dürüstçe cevaplamak kıskançlık duygusunun nedenini öğrenmene yardımcı olabilir. Çünkü kıskançlığın nedeni genelde korku, kaygı ya da geçmiş travma ile ilgili oluyor. O yüzden bunun nedenini öğrenmek çözmek için önemli bir adım.