İlişkilerin Bitmeyen Derdi Olan Kıskançlık Krizleriyle Baş Etmenin 10 Yolu
İlişkilerin Bitmeyen Derdi Olan Kıskançlık Krizleriyle Baş Etmenin 10 Yolu
Kıskançlık ilişkileri bitirebiliyor ama bu sorunla baş etmek için bazı yollar var aslında. Pek çok çift kıskançlık krizleriyle uğraşırken bu durumu çözemiyor ve ilişkileri zarar görüyor. Peki kıskançlık krizleriyle baş etmek için neler yapabilirsin birlikte bakalım mı?
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1. İlişkide güven yoksa kıskançlık olabilir.
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2. Kıskançlığa neden olan duygunu anlamaya çalışmalısın.
3. Açık iletişim, kıskançlığın önüne geçiyor.
4. Kendine güvenmek bu krizlerde yardımcı olabilir.
5. Geçmiş güvensizlikleri geçmişte bırakman gerek!
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6. İlişkideki alanlara saygı duyulması gerekiyor.
7. Varsayımlar yerine gerçeklerle ilgilenin deriz!
8. Profesyonel yardım almak her zaman bir seçenek!
9. Empati kurmayı bilmek gerek.
10. Kıskançlığı önlemek için beraber aktiviteler yapabilirsiniz.
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