İlişkilerde Yeni Bir Sorun: Sosyal Medyanın İlişkiniz Üzerindeki 10 Etkisi

Partnerlerden biri çok paylaşımcı, diğeri bunu hiç sevmeyen biri olduğunda o zaman bu da ilişkide tartışmaya neden olabiliyor. Bu yüzden karşılıklı isteklere saygı göstermek gerek. Eğer ilişkide bir taraf paylaşımlardan rahatsız oluyorsa bu ileride bir kavga konusu olabilir.