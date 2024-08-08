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İlişkilerde Yeni Bir Sorun: Sosyal Medyanın İlişkiniz Üzerindeki 10 Etkisi

etiket İlişkilerde Yeni Bir Sorun: Sosyal Medyanın İlişkiniz Üzerindeki 10 Etkisi

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
08.08.2024 - 22:01

Sosyal medya artık ilişkileri bile etkiliyor. Çok faydası olduğu gibi çok zararı da olan sosyal medyanın İlişkinize ne gibi etkileri var merak ediyorsanız içeriğe buyurun!

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1. Sosyal medyada bir sürü ilişkiye şahit oluyoruz. Bunları gördükçe benim ilişkim niye böyle değil diye içinden herkes geçiriyordur.

Sosyal medyadanın ilişkiler üzerindeki en yıkıcı etkisi aslında bu. Takip edilen kişilerin mutlu ve çok gösterişli hayatları herkesin ilişkisine bakıp kusur bulmasına neden oluyor.

2. Sosyal medya bu yolla ilişkiye güveni sarsıyor.

İlişkinize yeterince güvenmiyorsanız o zaman başkalarına özenmeniz normal. Bir ilişkide önce kendinize sonra partnerinize yeterince güveniyor olmalısınız. Bir yetersizlik hissiniz varsa o zaman sosyal medyadaki başka ilişkilerle kendinizi kıyaslarken bulabilirsiniz.

3. Sosyal medyadaki "tek mükemmel ilişki" dayatması ilişkilere derinden zarar veriyor.

Mükemmel görünen ilişkiler gerçekten o kadar mükemmel mi? Her ilişkinin kendine özgü dinamikleri vardır. Bu yüzden onların mükemmelliği sizin mükemmelliğiniz olmayabilir. Mükemmel gördüğünüz ilişkiler size aslında hiç uymayabilir.

4. Sosyal medya partnerler arasındaki iletişimi koparabiliyor.

Sosyal medyada çok vakit geçiren partnerlerin bir süre sonra aralarındaki ilişki bozulabiliyor. Sürekli telefonla uğraşıldığında partnerler birbiriyle konuşmuyor ve bir süre sonra iyice birbirlerinden uzaklaşıyorlar.

5. Sosyal medya ile çok vakit geçirdiğinde diğer partnerin şüpheleri artabiliyor.

imgur.com

Sürekli elinde telefonla gezmek ilişkide şüpheye neden olabilir. Sosyal medya kullanımı artıkça ilişkide şüpheler de başlıyor. Hele ilişkinin daha başlarında aşırı sosyal medya kullanımı ilişkiyi daha başlamadan bitirebilir.

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6. Fazla sosyal medya kullanımı partnerler arası kıskançlığa da neden oluyor.

Sosyal medya kullanımının fazla olması sonrasında partnerler birbirlerinin neler yaptığını merak ettiği için sürekli stalklayabiliyor ve arkadaşlarını, beğenilerini ve hesaplarını çok dikkatli şekilde inceleyebiliyor. Bu, bir süre sonra kontrolün artmasına ve sosyal medya kaynaklı kavgalara neden olabiliyor.

7. Sosyal medya paylaşımları da ilişkiye etki ediyor.

Partnerlerden biri çok paylaşımcı, diğeri bunu hiç sevmeyen biri olduğunda o zaman bu da ilişkide tartışmaya neden olabiliyor. Bu yüzden karşılıklı isteklere saygı göstermek gerek. Eğer ilişkide bir taraf paylaşımlardan rahatsız oluyorsa bu ileride bir kavga konusu olabilir.

8. Sosyal medyanın kişileri yalnızlaştırdığı doğru.

Sosyal medyayla çok uğraşan kişiler çevreleriyle daha az iletişimde oluyorlar. İlişkilerde de bu bir problem. Sürekli sosyal medyada olan partnerlerin hem dışarıyla hem de birbirleriyle geçirdikleri vakit azalıyor. Yalnızlaşan partnerler birbiriyle daha az iletişim kuracağı için ilişki yürüyemez hale geliyor.

9. Sosyal medyanın aşırı kullanımı sonrası uyku sorunları ortaya çıkıyor.

Bir partnerin yaşayacağı uyku sorunları ilişkiyi yakından etkiliyor. Uyku sorunu ileriki safhalarda agresifliğe ve ilişkiye vakit ayırmamaya da neden oluyor. İletişim problemlerinin de artmasıyla ilişki iyice zedelenebiliyor.

10. Sosyal medyanın en kötü etkisi aldatmayı kolaylaştırması.

İlişkilerde sadakatsizlik her zaman olabiliyor ama sosyal medya bunu kolaylaştıran bir araç. Sosyal medya ile sürekli uğraşan partner aldatma davranışını gerçekleştirebiliyor. Bir sadakatsizlik olmasa bile sürekli sosyal medya kullanımı bunun şüphesini doğuracağı için tartışmalara neden oluyor.

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