İlişkilerde Yeni Bir Sorun: Sosyal Medyanın İlişkiniz Üzerindeki 10 Etkisi
İlişkilerde Yeni Bir Sorun: Sosyal Medyanın İlişkiniz Üzerindeki 10 Etkisi
Sosyal medya artık ilişkileri bile etkiliyor. Çok faydası olduğu gibi çok zararı da olan sosyal medyanın İlişkinize ne gibi etkileri var merak ediyorsanız içeriğe buyurun!
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1. Sosyal medyada bir sürü ilişkiye şahit oluyoruz. Bunları gördükçe benim ilişkim niye böyle değil diye içinden herkes geçiriyordur.
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2. Sosyal medya bu yolla ilişkiye güveni sarsıyor.
3. Sosyal medyadaki "tek mükemmel ilişki" dayatması ilişkilere derinden zarar veriyor.
4. Sosyal medya partnerler arasındaki iletişimi koparabiliyor.
5. Sosyal medya ile çok vakit geçirdiğinde diğer partnerin şüpheleri artabiliyor.
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