İlişkilerde Tartışmayı Aşka Dönüştürmenin 10 Altın Kuralı
İlişkilerde Tartışmayı Aşka Dönüştürmenin 10 Altın Kuralı
Tartışma her ilişkide zaman zaman görülen bir tepkidir. Genellikle birbirine fazla alışan kişilerde zamanla tahammül seviyesinde azalma yaşanabilir. Bazense günlük hayattaki stresin yansıması olarak çiftler arası tartışmalar artabilir. Neden her ne olursa olsun, bu tip tartışmaları hasarsız atlatıp aşkı derinleştirmenin bir yolu vardır.
İşte ara sıra yaşanan tartışmaları nasıl aşka dönüştürmeniz gerektiğini merak ediyorsanız, uygulayabileceğiniz etkili taktikler!
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1. Ne olduğunun farkına varın.
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2. Öznel algınıza her zaman güvenmeyin.
3. Otomatik tepkilere karşı direnç gösterin.
4. Özgürlüğü hissedin.
5. Konuşmadan önce düşünün.
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6. Karşınızdaki insana da biraz süre tanıyın.
7. Sarılmanın gücüne inanın.
8. Ortamı yumuşatan taraf siz olun.
9. Hatanızı kabul edin.
10. Birbirinizi tebrik edin.
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