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İlişkilerde Tartışmayı Aşka Dönüştürmenin 10 Altın Kuralı

etiket İlişkilerde Tartışmayı Aşka Dönüştürmenin 10 Altın Kuralı

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
13.02.2025 - 22:01

Tartışma her ilişkide zaman zaman görülen bir tepkidir. Genellikle birbirine fazla alışan kişilerde zamanla tahammül seviyesinde azalma yaşanabilir. Bazense günlük hayattaki stresin yansıması olarak çiftler arası tartışmalar artabilir. Neden her ne olursa olsun, bu tip tartışmaları hasarsız atlatıp aşkı derinleştirmenin bir yolu vardır.

İşte ara sıra yaşanan tartışmaları nasıl aşka dönüştürmeniz gerektiğini merak ediyorsanız,  uygulayabileceğiniz etkili taktikler!

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1. Ne olduğunun farkına varın.

Çiftler arası tartışmalar genellikle hızla konudan sapma eğilimindedir. Bu nedenle işler bir anda hiç alakası olmayan yerlere gidebilir. Kötü bir durum veya tatsız bir tartışma söz konusu olduğunda gidişatı önceden kestirmek, olası ciddi anlaşmazlıkları önlemeye yardımcıdır. Bu tavır sayesinde kavgaları saygı çerçevesini aşmadan sonlandırabilirsiniz.

2. Öznel algınıza her zaman güvenmeyin.

Tartışmalardaki seviyeyi artıran ana etmenlerden biri kişisel algıya fazla güvenmektir. Halbuki bu tip bakış açıları kişiye özeldir ve çoğu zaman durumu başka şekilde ele alarak değişecek kadar basittir. Bu nedenle atışmaya başlamadan önce duruma biraz uzaktan bakmayı denemek her zaman faydalı olacaktır. Bir adım geriye çekilip genel resmi görmeye çalıştığınızda öznel algınızdaki yanlışları da hemen fark edebilirsiniz.

3. Otomatik tepkilere karşı direnç gösterin.

Otomatik tepkiler, genellikle yıllar içinde edinilen deneyimlerden kaynaklanır ve hızla alışkanlığa dönüşür. Örneğin; karşı taraf bir şey dediğinde otomatik olarak olumsuz tepki vermek veya çabuk parlamak, bu tip alışkanlıklar arasındadır. Bu tür tepkilerin farkına vardığınızda, bunlar üzerinde kontrol de edinmiş olursunuz. Böylece her duruma ayrı şekilde yaklaşabilir ve geçmişten gelen olumsuz tepkiler sebebiyle gereksiz tartışma çıkmasını önleyebilirsiniz.

4. Özgürlüğü hissedin.

Otomatik tepkilerin karşısında durduğunu bilmek fazlasıyla özgürleştirici ve öz güven aşılayıcıdır. Bu yüksek enerji sayesinde kendinizi ilişkide daha kontrollü ve ayakları yere sağlam basan taraf olarak nitelendirebilirsiniz. Edindiğiniz deneyimi karşı tarafa aktararak ikinizin de aynı şekilde farkındalık sahibi olmasını sağlayabilirsiniz.

5. Konuşmadan önce düşünün.

Tartışmaların hızla raydan çıkmasının temel sebeplerinden bir diğeri, düşünülmeden söylenen sözlerdir. Bu sözler anlık olmalarına rağmen çoğu zaman karşı taraf üzerinde kalıcı iz bırakır ve kalp kırıcı olurlar. İstenmeden kalp kırmaları önlemek ve ilişkiyi zedelememek için sahip olduğunuz oto kontrol sonrasında düşüncelere odaklanmanız da gerekir. Yani bir şeyi demeden önce en az iki kez düşünmek, bu tip durumları önlemenize yardımcı olacaktır.

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6. Karşınızdaki insana da biraz süre tanıyın.

Kavga anında herkesin düşünmek için biraz zamana ihtiyacı olur. Bu tip duraksama anları işlerin ciddiyetini anlamak ve aslında olayların istenmeyen bir yere gittiğini fark ederek gereken önlemi almak adına oldukça önemlidir. Dolayısıyla tartışma anında karşı taraf sizden biraz süre istediğinde ve düşünmek için köşesine çekildiğinde ona baskı yapmamanız, aksine istediği süreyi sağlamanız tartışmaların kolayca sonlanmasını sağlayacaktır.

7. Sarılmanın gücüne inanın.

Her şey olup bittikten sonra en basit sevgi gösterisi olan sarılmanın gücünden faydalanın. Çünkü birine içten şekilde sarılmak, onu sakinleştirmek ve aradığı duygusal desteği vermek için harikadır. Sıkı sıkıya sarılarak onu ne kadar sevdiğinizi gösterebilir ve tartışmaları kalp kırmadan finalize edebilirsiniz.

8. Ortamı yumuşatan taraf siz olun.

Eğer karşı taraf sakinliğini korumakta zorlanıyorsa bazı şeyleri alttan alan taraf olmaya çalışın. Çünkü gün sonunda tartışmalar alevlenmeden sonlanıyorsa ikiniz de kazanıyorsunuz demektir. Ayrıca bu tutumunuz sayesinde karşınızdaki kişiye ilham olabilir ve onu da benzer şekilde ortamı yumuşatmaya teşvik edebilirsiniz.

9. Hatanızı kabul edin.

Tartışma anında hataları kabul etmek ve özür dilemek büyüklük gerektirir. Eğer hata sizdeyse özür dilemekten de hatanızı kabul etmekten de çekinmemelisiniz. Aksi bir tutum, tartışmanın şiddetini artırmaktan başka bir şey yapmayacaktır. Ayrıca mevcut sorunları kalıcı şekilde çözmeyi de engelleyecektir. Bu nedenle her zaman basit özür cümlelerinin aslında tartışmayı sonlandırmada çok etkili olduğunu hatırlamak isteyebilirsiniz.

10. Birbirinizi tebrik edin.

Eğer tartışmayı hasarsız atlatmayı başardıysanız bu başarı sadece sizin değil, ikinizindir. Bu nedenle kendinizi de onu da takdir etmeniz önemlidir. Bu sayede aranızdaki bağı kuvvetlendirirsiniz. Ayrıca birlikte olduğunuzda ve mantıklı hareket ettiğinizde her şeyi çözebileceğinizi görmüş olursunuz. Aranızda kalıcı bir arkadaşlık, sevgi ve açıklık kurmak için bu tür basit kutlama anlarına gereksinim olduğunu unutmamalısınız.

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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