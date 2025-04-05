İlişkilerde Sen Hangi Tarafsın: Verici mi, Alıcı mı?
İlişkilerde Sen Hangi Tarafsın: Verici mi, Alıcı mı?
Her ilişkinin dinamiği farklı olur. Erkek daha çok sorumluluk alır ya da kadın fedakarlık yapmalı gibi kesin kurallar yoktur. İlişki yaşayış biçimine göre değer veren ve sorumluluğu daha fazla üstlenen kişi farklılık gösterebilir. Gelin beraber ilişki içerisinde verici mi yoksa alıcı mı olduğunuza bakalım!
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1. İlk olarak, cinsiyetini öğrenebilir miyim?
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2. Şimdi, hazırsan başlıyoruz! Bir tartışmada genel olarak nasıl davranıyorsun?
3. Partnerin senden bir iyilik yapmanı istediğinde ne hissedersin?
4. Sürpriz yapmak, hediye almak gibi eylemleri ne kadar sıklıkla yaparsın?
5. Partnerinin duygusal ihtiyaçlarını fark eder misin?
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6. Beraber dışarı çıkacaksınız, ne yapacağınızı kim planlar?
7. İlişkide konuşmalarınızın odak noktası genelde hanginiz oluyor?
8. Partnerin kötü bir gün geçirdiğinde ne yaparsın?
Sen ilişkinde verici tarafsın!
Sen ilişkinde dengedesin!
Sen ilişkinde alıcı tarafsın!
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