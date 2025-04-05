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İlişkilerde Sen Hangi Tarafsın: Verici mi, Alıcı mı?

etiket İlişkilerde Sen Hangi Tarafsın: Verici mi, Alıcı mı?

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
05.04.2025 - 23:46

Her ilişkinin dinamiği farklı olur. Erkek daha çok sorumluluk alır ya da kadın fedakarlık yapmalı gibi kesin kurallar yoktur. İlişki yaşayış biçimine göre değer veren ve sorumluluğu daha fazla üstlenen kişi farklılık gösterebilir. Gelin beraber ilişki içerisinde verici mi yoksa alıcı mı olduğunuza bakalım!

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1. İlk olarak, cinsiyetini öğrenebilir miyim?

2. Şimdi, hazırsan başlıyoruz! Bir tartışmada genel olarak nasıl davranıyorsun?

3. Partnerin senden bir iyilik yapmanı istediğinde ne hissedersin?

4. Sürpriz yapmak, hediye almak gibi eylemleri ne kadar sıklıkla yaparsın?

5. Partnerinin duygusal ihtiyaçlarını fark eder misin?

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6. Beraber dışarı çıkacaksınız, ne yapacağınızı kim planlar?

7. İlişkide konuşmalarınızın odak noktası genelde hanginiz oluyor?

8. Partnerin kötü bir gün geçirdiğinde ne yaparsın?

Sen ilişkinde verici tarafsın!

Partnerine karşı sevgin çok yoğun! Bu yoğun sevgiyi içinde tutamıyorsun. Bu yüzden partnerine bir sürü şey yapmak istiyorsun. Sürekli hediyeler alıp onu mutlu edecek sürprizler yapıyorsun. Onun mutluluğu senin için çok önemli. O mutlu olduğu zaman sen de mutlu oluyorsun. Bu partnerini ne kadar ön planda tuttuğunu gösterir. Her türlü şeyi yapabilecek cesarete sahipsin. Sen ilişkin için her şeyi verebilirsin!

Sen ilişkinde dengedesin!

Karşılıklı olarak birbirine yoğun sevgi besleyen iki insandan bahsediyoruz! Burada verici-alıcı gibi kavramların kullanılması ve tek bir kişiye söylenmesi gerekmiyor. Sana göre hem sen hem de partnerin sevgisini gösterebilmeli. İlişkinin getirdiği sorumlulukların tek bir kişiye atılmaması gerekiyor. Sen nasıl partnerinin yanındaysan onun da senin yanında olması gerekir. İkinizin de değerli olduğunu biliyorsun. Bu yüzden dengeli bir şekilde hareket ediyorsun!

Sen ilişkinde alıcı tarafsın!

Sana karşı yoğun duygulara sahip bir partnerle birliktesin! Onun bu yoğun sevgisi taşıyor ve kendisini davranışlarında gösteriyor. Sana hediyeler ve sürprizler yapması seni mest ediyor. Bunları görerek huzur doluyorsun ve mutlu oluyorsun. Partnerinin seni ön planda tuttuğunu biliyorsun. Bu da aranızda bir güven oluşmasını sağlıyor. Karşında senin için her şeyi yapabilecek biri var ve sen buna açıksın. Yani sen alıcı tarafsın!

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asklepiospallas
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