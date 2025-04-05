İlişkilerde Sen Hangi Tarafsın: Verici mi, Alıcı mı?

Partnerine karşı sevgin çok yoğun! Bu yoğun sevgiyi içinde tutamıyorsun. Bu yüzden partnerine bir sürü şey yapmak istiyorsun. Sürekli hediyeler alıp onu mutlu edecek sürprizler yapıyorsun. Onun mutluluğu senin için çok önemli. O mutlu olduğu zaman sen de mutlu oluyorsun. Bu partnerini ne kadar ön planda tuttuğunu gösterir. Her türlü şeyi yapabilecek cesarete sahipsin. Sen ilişkin için her şeyi verebilirsin!