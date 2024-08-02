İlişkilerde Belirli Bir Tipin mi Var? Bazı İnsanları Sempatik Bulmanın Arkasında Bu 10 Neden Yatıyor Olabilir!
İlişkilerde Belirli Bir Tipin mi Var? Bazı İnsanları Sempatik Bulmanın Arkasında Bu 10 Neden Yatıyor Olabilir!
Genellikle nasıl insanlardan hoşlandığınızı hiç düşündünüz mü? Eğlenceli, dürüst, nazik, uzun, zayıf, belki de sempatik? Peki hiç hoşlandığınız insanların kötü özellikleri aklınıza geldi mi? Eğer onlar arasında bazı ortaklıklar varsa hoşlandıklarınız arasında neden olmasın ki?
O halde gelin, bazı insanları daha 'iyi biri' olarak tanımladığımızın altında yatabilecek nedenlere bakalım!
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1. Hormonlar
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2. Doğurganlık
3. Fiziksel Yakınlık
4. Koku
5. Ten Uyumu
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