İlişkiler ve Cinsellik Konusunda Bilgi Sahibi Olabilmek İçin Takip Etmeniz Gereken 10 Hesap

Merve Okhız, internet tarihinin en samimi ve sempatik psikologu olabilir. İngiltere'de yaşayan ve hem Youtube yayınları hem de Instagram gönderileri ile motive edici paylaşımlar yapan bu sempatik psikolog, dilersen online terapi hizmeti vermeye de açık. Ancak sadece sosyal medya hesaplarını takip ederek bile kendi değerini fark edebilir, ilişkindeki sorunları gözden geçirebilir ve daha doğru kararlar vermek için gereken o ilk adımı atabilirsin. Sadece cinsellik değil; anksiyete, depresyon ve travma gibi konularda da desteğe ihtiyacın olduğunu düşünüyorsan bu samimi hesabı takibe alabilirsin! 😘