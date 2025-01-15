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İlişkiler ve Cinsellik Konusunda Bilgi Sahibi Olabilmek İçin Takip Etmeniz Gereken 10 Hesap

etiket İlişkiler ve Cinsellik Konusunda Bilgi Sahibi Olabilmek İçin Takip Etmeniz Gereken 10 Hesap

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
15.01.2025 - 23:01

Konu cinselliğe gelince nedendir bilinmez doğru bilgiye ulaşmak bir hayli zor. Dolayısıyla özellikle ilişkiler ve cinsellik hakkında kendi dilinde bilgi almak istiyorsan biraz yardıma ihtiyacın olması çok normal. Ama hiç merak etme, sana önereceğimiz bu hesaplar sayesinde aklındaki bütün sorulara yanıt bulabilirsin. Üstelik öyle çeviri uygulamalarına falan da gerek kalmadan!

Hazırsan takip edilesi hesapları açıklamaya başlıyoruz! 😎

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1. Rayka Kumru

1. Rayka Kumru

Cinsellik pek çok ülkede tabu olmaktan çıksa da ne yazık ki Türkiye'de işin henüz çok başındayız. Öte yandan yurt dışı eğitimleri ve yüksek lisans derecesi ile bir cinsel sağlık eğitmeni olan Rayka Kumru, Türkiye'deki en yetkin seksologlardan biri. Engin bilgi birikimi ile akıllardaki soruları yanıtlayan, konuşulamayanları konuşmaya çalışan ve en temelde toplumu bilinçlendirmek isteyen Rayka, sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesi üzerinden ilginç konulara değiniyor. Filtresiz konuşarak mastürbasyon, beden pozitifliği, ereksiyon gibi konulara netlik getiren Rayka'yı kesinlikle takip listenin ilk sırasına alabilirsin. ✌️

2. Mental Klitoris

2. Mental Klitoris

Mental Klitoris; lisansını gazetecilik üzerine yapan ve yurt dışı eğitimleri ile iletişim bilimleri ve kültür politikaları uzmanlığı alan Hazal Sipahi'nin kurduğu bir platform. Seks, cinsellik, cinsel şiddet, cinsel sağlık ve toplumsal cinsiyet gibi konularda sansüre uğramamak için podcast yayınlar yapan Hazal Sipahi, bu yayınları sosyal medya hesaplarına da taşımış durumda. Yani genital kıllanmadan lezbiyen ilişkilere kadar aradığın ne varsa Mental Klitoris podcast'leri arasında rastlaman mümkün.

3. Buralar Hep Seks

3. Buralar Hep Seks

Podcast dinlemekten hoşlanıyorsan takip edebileceğin bir diğer hesap da Buralar Hep Seks. Youtube üzerinden ilişkilere, flörte ve işe yarayan taktiklere dair faydalı bilgiler veren bu hesap; çok takipçisi olmamasına rağmen fazlasıyla ilgi çekici içerikler paylaşıyor. Partnerinle aranda doğru ilişki kurman gerektiğinden tut da sık karşılaştığın soru kalıpları ve davranışlara karşı nasıl tepki verebileceğini aktaran kanal, cinselliğe dair epey geniş bir arşive sahip. Dolayısıyla hayatındaki sorunları keyifli ve kaliteli içeriklerle çözmek istersen bu eğlenceli yayınlara bakabilirsin. ❤️

4. Tabukamu

4. Tabukamu

Herkes mutlaka takip etmesi gereken hesaplardan olan Tabukamu hem bilgilendirici hem de çok eğlenceli. Tabukamu; regl takvimi, korunma yöntemleri, beden pozitivizmi ve kendini tanıma gibi konularda fazlasıyla pratik bilgiler vermekle kalmıyor, aynı zamanda bu bilgileri dikkat çekici, renkli ve sevimli illüstrasyonlarla anlatıyor. Cinsel hayatında daha sağlıklı kararlar alarak kendini tanımak ve daha güvenli ilişkiler kurmak istersen buradaki hap bilgilere bakabilirsin. 😎

5. Konuşmamız Gerek

5. Konuşmamız Gerek

Özellikle regl ve regl sağlığı üzerine paylaşımlar yapan Konuşmamız Gerek, aynı zamanda bir dernek özelliğine sahip. Yani toplumdaki kadınları bilinçlendirerek güçlendirmeyi hedefliyor. Bunun için de kadının kendi bedenindeki doğal değişimleri ve bu değişimler sırasında kullanılan ürün tercihini bütün detaylarıyla ele alıyor. Twitter, Instagram veya kendi sitesi üzerinden takip edebileceğin bu hesapta regl, hijyen ve sık karşılaşılan regl tabularına dair faydalı bilgiler bulabilirsin!

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6. Kız Başına

6. Kız Başına

Kız Başına, Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin doğurduğu şiddet türlerine dair farkındalık kazandırmaya ve bu sayede şiddetin her türlüsünü azaltmaya çalışan çok faydalı bir platform. Twitter, Youtube, Instagram gibi sosyal medya hesaplarının yanı sıra kendi internet sitesine de sahip olan hesap üzerinde; toplumda her gün karşılaşılan psikolojik, fiziksel, cinsel veya siber şiddet türleri karşısında ne yapman gerektiğine dair faydalı ipuçları bulabilirsin. 💪

7. İlişki Koçum

7. İlişki Koçum

Hayattaki kadın erkek ilişkilerini farklı açılardan ele alan İlişki Koçum, kısa shorts mantığında paylaşım yapan bir platform. İlişkiler üzerine kısa kısa paylaşımlara denk gelmek istiyorsan Youtube, TikTok veya Instagram üzerinden bu hesabı takip edebilirsin. Unutmadan söyleyelim, platform üzerindeki paylaşımlar internet tarihindeki anılardan alıntılanmış durumda yani genellikle doğrudan konu için özel olarak üretilmiyor. 😉

8. Yakın İlişkiler

8. Yakın İlişkiler

Eğer ilişkilere dair bilgilendirici ve özenle hazırlanmış içerikler arıyorsan takip edebileceğin hesap Yakın İlişkiler olmalı. Çünkü kullanışlı bir websiteye ve tabii ki sosyal medya hesaplarına sahip olan bu platform, ilişkilere bilimsel açıdan yaklaşıyor. Bu sayede romantik ilişkiye dönen arkadaşlıkları, kontrol edilemeyen libidoyu ve mutsuz ilişki durumlarını çok daha kanıtlanabilir verilerle anlamaya yardımcı oluyor. Bu faydalı platformun insan ilişkilerine bakış açını değiştirme üzerine de kanıtlanmış bir başarısı var. Üstelik podcast yayınları da mevcut! Yani dilediğin yerde dilediğin şekilde takip için fazlasıyla elverişli! 😎

9. Merve Okhız

9. Merve Okhız

Merve Okhız, internet tarihinin en samimi ve sempatik psikologu olabilir. İngiltere'de yaşayan ve hem Youtube yayınları hem de Instagram gönderileri ile motive edici paylaşımlar yapan bu sempatik psikolog, dilersen online terapi hizmeti vermeye de açık. Ancak sadece sosyal medya hesaplarını takip ederek bile kendi değerini fark edebilir, ilişkindeki sorunları gözden geçirebilir ve daha doğru kararlar vermek için gereken o ilk adımı atabilirsin. Sadece cinsellik değil; anksiyete, depresyon ve travma gibi konularda da desteğe ihtiyacın olduğunu düşünüyorsan bu samimi hesabı takibe alabilirsin! 😘

10. Seksoloji Akademisi

10. Seksoloji Akademisi

Günümüzün en büyük tabularından olan sekse dair kafalardaki sorular bir türlü bitmek bilmiyor. Bu nedenle faydalı hesaplardan ne kadar çok sayıda takip edersen doğru bilgiye ulaşma ihtimalin de o kadar fazla. Seksoloji Akademisi de tam olarak bu amaca hizmet eden bir platform. Toplumdaki eksik olan cinsellik ve cinsel sağlık bilgisini artırmayı kendine vizyon edinen Seksoloji Akademisi; cinsel işlev bozuklukları, cinsel kimlik arayışı ve yönelimler gibi kimseye açamadığın bazı özel sorulara en iyi yanıtları veriyor olabilir. Dolayısıyla bir kontrol etmende fayda var! ✌️

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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