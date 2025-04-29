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İlişkideyken İnsanın Görmediği Ama Ayrılık Sonrası Pişman Olduğu 10 Şey

etiket İlişkideyken İnsanın Görmediği Ama Ayrılık Sonrası Pişman Olduğu 10 Şey

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
29.04.2025 - 23:46

Hepimiz ilişkideyken bazı şeylere göz yumuyor, alttan alıyoruz. Bu içerikte okuduğun her madde için “Bunu ben de yaşamıştım…” demen muhtemel. Ama pişman olma, bir sonraki ilişkinde bunların hepsinin farkında olarak hareket et!

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1. Sana verilenle yetinmek.

Bir ilişki bittiğinde hepimiz belki de bunun pişmanlığını yaşıyoruzdur. Karşındaki kişi senin beklentilerini karşılayabilen biri değildir ancak sen o sırada sırf onu sevdiğin ve ilişkinin sürmesini istediğin için verilenle yetiniyorsundur. Geriye dönüp baktığında insan sanırım en çok da bunun için kendisine üzülüyor.

2. Rahatsız olduğun konularda sessiz kalmak.

İlişkideyken insan huzur kaçmasın diye birçok şeye susarken buluyor kendisini. Birlikte sosyal medyada fotoğraf paylaşılmaması, rahatsız olunan bir konuyla ilgili herhangi bir şey yapılmaması gibi gibi… Bunları ilişki bittikten sonra geriye dönüp baktığında anlıyor insan. Aslında insanın ilişkide kavga çıkarmadan düzgünce kendisini anlatmaya fırsatı olmalı.

3. Seni date’e çıkarmamasına susmak.

İnsan ilişkideyken güzel date’lere çıkmak, sevdiğiyle birlikte vakit geçirmek istiyor. Ancak partnerin bunu yapan biri olmadığında sen de ilişkide herhangi bir sorun çıkmaması için date’e çıkmamayı kabul eden birine dönüşüyorsun. Veya bu kişiye dönüşmeden önce partnerinle büyük tartışmalar yapıyorsun ama işe yaramadığını görünce mecbur kalıyorsun…

4. Onun yerine bahaneler bulmak.

Ne yazık ki insan sevdiğinde partnerini savunmak istiyor. Bunu bazen arkadaşlarımıza bazen de kendimize karşı bile yapıyoruz. Onun hakkında bir şey düşündüğümüzde “Yok ya xx sebeple yaptı bunu” diyerek kendi aklımızda onu aklıyoruz. Aslında her şey çok açıkken bir bahanelerle bu durumu değiştirmeye çalışıyoruz.

5. Özel günleri geçiştirmesini meşrulaştırmak.

Hepimiz ilişkinin bir döneminde “O özel günleri pek önemsemiyor” diyerek bizim için özel olan bir şeyin yok sayılmasını yaşamışızdır. Ama aslında doğru olan şudur, o kişi özel günleri önemsemiyor olsa bile sen önemsiyorsan o günü güzel geçirmeni sağlamalıdır. Yıl dönümü, doğum günü, ufak kutlama sebepleri… Bunların es geçilmesini istemiyorsan geçilmemeli.

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6. Manipüle edilmeye müsaade etmek.

Dedik ya, insan gerçekten de sevince gözü kör oluyor ve normal hayatında asla kabul etmeyeceği şeyleri kabul etmeye başlıyor. Manipülasyon da bunlardan birisi. İnsan ilişkideyken zaman zaman manipülasyona uğradığını fark etse bile buna ses çıkarmıyor çünkü ilişkisinin sürmesini istiyor. Aslında manipülasyonun olduğu bir ilişkinin sürmesi ne kadar doğru ki?

7. Devamlı onun planlarına uymak.

İlişki iki kişilik bir şeydir. Devamlı karşındakinin planlarına uyduğun şey aslında tek taraflı fedakarlıkların yapıldığı bir iletişim türüdür. İlişki boyunca senin isteklerini görmezden gelen birisiyle birlikteydin, bu doğru. Ama bunun seninle alakalı bir durum olmadığını kabullenmelisin. Bunu kişiselleştirirsen kendi değerini sorgularsın, ki bu da çok gereksiz olur.

8. Hep ilk özür dileyen olmak.

Bir ilişki düşün ki karşındaki partnerin her türlü şeyi yapıyor ama özür dilemesi hep sana kalıyor. Bu tanıdık geldi mi? İnsan gerçekten de ilişkideyken bunların farkına hiç varmıyor ama şu an düşündüğünde eminiz ki “Neden ben devamlı özür dileyen pozisyondaydım?” diyorsundur. O sana adım atmadığı için doğal olarak sen özür diliyordun.

9. Arkadaşlarıyla tanıştırmamasına bir şey dememek.

İlişkideyken insan kendi arkadaşlarını da ilişkiye dahil etmek, kocaman yeni bir sosyal ortam yaratmak istiyor. Ancak bazen partnerler bu konuda isteksiz oluyor. Senin partnerin bu konuda isteksiz olanlardandıysa eminiz şu an sen de bu madde üzerine kara kara düşünüyorsundur. “Beni neden arkadaşlarıyla/ailesiyle tanıştırmadı ki?” bunun cevabını vermek zor. Ama emin ol onun arkadaşlarına ihtiyacın yok!

10. Hatalarını hoş görmek.

Geldik son maddemize… Aslında ilişkideyken tüm red flag’leri görüyoruz ancak o sırada ilişkinin bozulmasını istemediğimiz için hepsini bir bir yiyoruz. İlişkinin başında hoş gördüğümüz o “küçük” hatalar, ileride çok daha büyük hataların habercisi oluyor. Tabii ki kusursuz insan yok ancak büyük hataları da hoş görmek doğru değil!

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Radlands
Radlands
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