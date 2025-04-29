İlişkideyken İnsanın Görmediği Ama Ayrılık Sonrası Pişman Olduğu 10 Şey

Bir ilişki düşün ki karşındaki partnerin her türlü şeyi yapıyor ama özür dilemesi hep sana kalıyor. Bu tanıdık geldi mi? İnsan gerçekten de ilişkideyken bunların farkına hiç varmıyor ama şu an düşündüğünde eminiz ki “Neden ben devamlı özür dileyen pozisyondaydım?” diyorsundur. O sana adım atmadığı için doğal olarak sen özür diliyordun.