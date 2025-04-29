İlişkideyken İnsanın Görmediği Ama Ayrılık Sonrası Pişman Olduğu 10 Şey
Hepimiz ilişkideyken bazı şeylere göz yumuyor, alttan alıyoruz. Bu içerikte okuduğun her madde için “Bunu ben de yaşamıştım…” demen muhtemel. Ama pişman olma, bir sonraki ilişkinde bunların hepsinin farkında olarak hareket et!
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1. Sana verilenle yetinmek.
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2. Rahatsız olduğun konularda sessiz kalmak.
3. Seni date’e çıkarmamasına susmak.
4. Onun yerine bahaneler bulmak.
5. Özel günleri geçiştirmesini meşrulaştırmak.
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6. Manipüle edilmeye müsaade etmek.
7. Devamlı onun planlarına uymak.
8. Hep ilk özür dileyen olmak.
9. Arkadaşlarıyla tanıştırmamasına bir şey dememek.
10. Hatalarını hoş görmek.
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