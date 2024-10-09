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İlişkideki Karakterine Göre Nasıl Bir Aşk Acısı Çekeceğini Söylüyoruz!

etiket İlişkideki Karakterine Göre Nasıl Bir Aşk Acısı Çekeceğini Söylüyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
09.10.2024 - 23:01

Sen ilişkinde nasıl birisin? Eğer bir aşk acın olsaydı bunu nasıl yaşardın? Bir fikrim yok diyorsan, seni teste davet ediyoruz 👇

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim 👇

2. Hadi itiraf et hiç aşık oldun mu? 🤔

3. Peki, ilişkinde en önem verdiğin şey ne?

4. Diyelim ki uzun bir ilişkin vardı ve karşı tarafın isteğiyle sona erdi. Geri döndürmek için herhangi bir şey yapar mıydın?

5. Peki ilişkinde kendini nasıl tanımlarsın?

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6. O zaman söyle bakalım, en yakın arkadaşın aşk acısı çekse ona ne söylerdin?

7. Hayalinde nasıl bir düğün var?

8. Peki yatak odasında nasıl birisin?

9. Peki sevgiline bir hediye alacak olsan bu ne olurdu?

Birkaç gün sonra kendine gelirsin!

Ayrılık seni elbette üzer ama bu asla atlatamayacağın bir şey olmaz. Birkaç gün moralin bozuk olur, belki de kimseyle görüşmek istemezsin bile ama en geç 1 hafta sonra seni ortamlarda görmeye başlarız! Kısacası ayrılık seni yıkamıyor. Belki de gerçekten aşık olmamışsındır! 🤔

"Hangi aşk acısı?" dediğini duyar gibiyiz.

Aşk acısı dendiğinde seni de tıpkı böyle bir gülme alıyor! Sen bırak aşk acısını, aşkı bile deneyimlememişsin. İstersen uzun bir ilişkiden çıkmış ol, ertesi gün bir başkasını bulursun. Aşk acısı sana işlemiyor ama belki birkaç gün yasını tutabilirsin. 🤔

Güllü, Kibariye, Bergen.. Ne varsa aç dinle!

Görünen o ki olası bir ayrılıkta sen uzun bir süre hayattan kopuk olacaksın. Sen aşk acısını tüm klişeleriyle birlikte yaşamakla kalmayıp, çevrendeki insanları da buna dahil edebilirsin gibi duruyor. Belki çok üzüleceksin ama önemli olan bir noktadan sonra kendi hayatına devam edebilmek, unutma!

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