İlişkideki Karakterine Göre Nasıl Bir Aşk Acısı Çekeceğini Söylüyoruz!
İlişkideki Karakterine Göre Nasıl Bir Aşk Acısı Çekeceğini Söylüyoruz!
Sen ilişkinde nasıl birisin? Eğer bir aşk acın olsaydı bunu nasıl yaşardın? Bir fikrim yok diyorsan, seni teste davet ediyoruz 👇
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim 👇
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2. Hadi itiraf et hiç aşık oldun mu? 🤔
3. Peki, ilişkinde en önem verdiğin şey ne?
4. Diyelim ki uzun bir ilişkin vardı ve karşı tarafın isteğiyle sona erdi. Geri döndürmek için herhangi bir şey yapar mıydın?
5. Peki ilişkinde kendini nasıl tanımlarsın?
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