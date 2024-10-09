İlişkideki Karakterine Göre Nasıl Bir Aşk Acısı Çekeceğini Söylüyoruz!

Ayrılık seni elbette üzer ama bu asla atlatamayacağın bir şey olmaz. Birkaç gün moralin bozuk olur, belki de kimseyle görüşmek istemezsin bile ama en geç 1 hafta sonra seni ortamlarda görmeye başlarız! Kısacası ayrılık seni yıkamıyor. Belki de gerçekten aşık olmamışsındır! 🤔