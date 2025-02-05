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İlişkide Tartışmanın Her Zaman Kötü Olmadığını Gösteren 10 Şey

etiket İlişkide Tartışmanın Her Zaman Kötü Olmadığını Gösteren 10 Şey

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
05.02.2025 - 23:46

Tartışmak genelde olumsuz olarak algılanır ama aslında olumlu tarafları da var. İlişkide sürekli tartışmak belki iyi olmayabilir. Ama ara sıra fikir ayrılıklarına düşmek ilişki için önemli diyebiliriz. İlişkilerde tartışmanın her zaman da kötü olmadığını gösteren şeylere bakalım mı?

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1. Tartışmalar, gerçek duyguları ortaya çıkabilir.

Tartışırken içinden ne geliyorsa söylemiyor musun? İlişkide bir tartışma yaşandığında gerçek duyguların gün yüzüne çıkabilir. En samimi duygularını ortaya çıkaran bir tartışma yaşadığınızda partnerin de sen de gerçek duygularınızı söyleyebilirsiniz. O yüzden tartışmanız ilişkiniz için bazen iyi olabilir.

2. Tartışmak sorunları çözmede oldukça yardımcı.

İlişkinizde o aralar bir sorun varsa tartışmak bunları çözmek için iyi bir yol olabilir. Çözüm odaklı bir tartışma ile ilişkinizdeki sorunları masaya yatırıp bu sorunları tartışma ve uzlaşma fırsatı bulabilirsiniz. Eğer bu şekilde tartışmaları çözebilirseniz ileri tartışmalar için ideal bir yolunuz olmuş olur.

3. Tartışmaların en büyük faydası gerçekçi beklentiler oluşturması.

Partnerinden ne beklediğin ya da onun senden ne beklediği bazen yeterince açık olmayabilir. Ama tartışmak, beklentilerinizi karşılıklı netleştirmenize yardımcı olacaktır. Partnerinin sınırlarını görüp kendi sınırlarını çizdiğin bir tartışma ile ilişkiniz daha gerçekçi bir temelde devam edebilir.

4. Tartışmalar empati yeteneğini de geliştiriyor desek!

Tartışırken partnerini anlama çalışarak empati yeteneğini geliştirebiliyorsun. Ayrıca partnerini anlamaya çalışarak ilişkinizi de daha iyi bir seviyeye taşıyabilirsiniz. Tartışma sırasında bağırmak yerine 'Partnerimin yerinde olsam şu an nasıl hissederdim?' diye düşünerek tartışmayı çok daha sağlıklı hale getirebilirsin.

5. Tartışmanın bir özelliği de sıkıntıları gün yüzüne çıkarması.

İlişkideyken fark etmesen de bazı şeyleri içinde biriktirebilirsin. İşte tartışma senin içindeki bu sıkıntıları ortaya çıkarmana yardımcı olabilir. İçinde biriken bu sıkıntıları tartışma sırasında kavga etmeden dile getirebilirsin. Yani küçük bile olsa da içinde biriken bu duyguları tartışma sırasında partnerinle paylaşmış oluyorsun.

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6. Tartışmaların ilişkilere tutku kattığını söyleyebiliriz.

Tartışmalar evet kötü görünebiliyor ama ilişkiye tutku kattığı da bir gerçek. Tartışmadan sonra gelen barışma anı ilişkinizdeki bağın kuvvetlenmesini sağlıyor diyebiliriz. Hatta bu barışma partnerleri birbirine yaklaştırıyor. Tutkulu bir tartışma ile ilişkinizdeki heyecanı geri kazanabilirsiniz.

7. Tartışmak ilişki için iyi evet ama bireysel olarak da gelişmeni sağlıyor.

Tartışmanın sadece partnerin ve ilişkin için iyi olduğunu düşünüyorsan yanılıyorsun. Bu tarz tartışmalar senin bireysel olarak da gelişmene katkı yapıyor. Tartışırken karşındakinin düşüncelerini dinlemek, kabul etmek ve onu anlamaya çalışmak gelişmene yardımcı olacaktır!

8. Tartışmalar sağlıklı bir ilişkiye sahip olmanıza yardımcı olur.

Çünkü tartışmak aslında içinde ne var ne yok döktüğün bir an. Böyle anlarda gerçekten ne hissettiğini söylüyorsun. Ve bu tartışma alanı hem partnerin hem senin için güvenli bir alan oluyor. Tartıştığınız zamanlarda hissettiklerinizi açıkça söylemek ilişkinizi daha da sağlamlaştırıyor.

9. Kavgaya dönüşmeyen tartışma farklılıklarınızı kabul etmeyi kolaylaştırıyor.

Bir ilişkin var diye partnerinle her konuda aynı fikirde olmana gerek yok. Bu gayet doğal. Tartışmalar sayesinde partnerinle farklı olduğunuz konuları anlayabilir ve bu farklılıkları kabul etmeyi öğrenebilirsiniz.

10. Tartışmak, ilişkini çok daha güçlü hale getiriyor.

Sağlıklı bir ilişki, tartışmasız olmaz. Yani hiç tartışmıyoruz, biz çok iyiyiz diye düşünüyorsan yanılıyorsun maalesef. O yüzden tartışmaların ilişkini güçlendirdiği bilmen gerek. Tartışma sonrası çözüme ulaştığınızda ilişkinize sağlıklı bir adım atmış oluyorsunuz.

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