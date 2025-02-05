İlişkide Tartışmanın Her Zaman Kötü Olmadığını Gösteren 10 Şey

Çünkü tartışmak aslında içinde ne var ne yok döktüğün bir an. Böyle anlarda gerçekten ne hissettiğini söylüyorsun. Ve bu tartışma alanı hem partnerin hem senin için güvenli bir alan oluyor. Tartıştığınız zamanlarda hissettiklerinizi açıkça söylemek ilişkinizi daha da sağlamlaştırıyor.