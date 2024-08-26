İlişkide Güven Bazen Her Şeydir: Güvenilir Bir İlişki İçin Yapmanız Gerken 8 Şey
İlişkide Güven Bazen Her Şeydir: Güvenilir Bir İlişki İçin Yapmanız Gerken 8 Şey
Güven, zaman içinde inşa edilen bir duygu olduğu için sabır, anlayış ve sürekli çaba gerektirir.
İşte ilişkinizde güven inşa etmenin yolları!
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1. Verdiğiniz sözü mutlaka tutmak!
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2. Geçmişi geride bırakıp geleceğinize odaklanmak!
3. İlişkide şüpheye sebep olmamak!
4. Her daim kendin olmak, samimi olmak!
5. Hataları kabul edip özür dilemeyi bilmek!
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