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İlişki Yaşama Tarzına Göre Hangi Spor Dalı Seni Yansıtıyor?

etiket İlişki Yaşama Tarzına Göre Hangi Spor Dalı Seni Yansıtıyor?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
18.04.2025 - 23:01

Aşk hayatın bazen bir maraton, bazen bir satranç oyunu gibi olabilir. Peki, senin ilişki yaşama tarzın hangi spor dalına benziyor? Birlikte öğrenelim. 👇

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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim. 👇

2. Aşk hayatında en önemli şey nedir?

3. İlk buluşmada seni en çok etkileyen şey nedir?

4. Peki, partnerinle bir anlaşmazlık yaşadığında nasıl çözersin?

5. İlişkilerde sadakat senin için ne ifade ediyor?

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6. Söyle bakalım, partnerinle ilk defa aynı evde yaşayacaksınız. Seni en çok hangisi korkutur?

7. Söyle bakalım, sevgilinle birlikte hangi sporu izlemek sana keyif verir?

8. Bir ilişkide en tahammül edemediğin şey ne hangisi?

9. Son olarak şunu soralım: Partnerinle bir hafta sonu planı yapıyorsun. Hangisini seçersin?

Ekstrem sporlar!

Senin aşk hayatın hız ve heyecan dolu! Sen, ilişkilerinde monotonluğu sevmeyen, sürekli yeni deneyimler peşinde koşan birisin. Tırmanış, sörf ya da bungee jumping gibi maceracı sporlara yatkınsın. Ama dikkat! Aşırı hız bazen seni yorabilir. Arada bir yavaşlayıp ilişkinin tadını çıkarmayı da unutma.

Satranç!

Sen tam bir strateji ustasısın! İlişkilerde her hamleni düşünerek yapıyor, acele kararlar vermekten kaçınıyorsun. Mantığınla hareket edip analiz yapmayı seviyorsun ama unutma, aşk her zaman planlara uymaz. Bazen spontane olmak da gerekebilir! Bazen anın tadını çıkarmayı denemelisin.

Yoga!

Denge senin için en önemli şey! Ne çok hızlı ne çok yavaş, ne çok ciddi ne çok kaygısız… İlişkilerinde huzur arıyorsun ve doğallık senin için her şeyden önemli. Ama bazen fazlaca akışına bırakıp, önemli şeyleri gözden kaçırabilirsin. Dengeyi koruduğun sürece aşk senin için hep güzel olacak!

Futbol!

Sen bir takım oyuncususun! İlişkilerde en çok önem verdiğin şey uyum ve iş birliği. Partnerinle her zaman iletişim içinde olmak, birlikte hareket etmek istiyorsun. Ama unutma, bazen bireysel alan da önemlidir. Kendine de zaman ayırmayı da ihmal etme!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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