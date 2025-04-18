İlişki Yaşama Tarzına Göre Hangi Spor Dalı Seni Yansıtıyor?
Aşk hayatın bazen bir maraton, bazen bir satranç oyunu gibi olabilir. Peki, senin ilişki yaşama tarzın hangi spor dalına benziyor? Birlikte öğrenelim. 👇
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim. 👇
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2. Aşk hayatında en önemli şey nedir?
3. İlk buluşmada seni en çok etkileyen şey nedir?
4. Peki, partnerinle bir anlaşmazlık yaşadığında nasıl çözersin?
5. İlişkilerde sadakat senin için ne ifade ediyor?
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6. Söyle bakalım, partnerinle ilk defa aynı evde yaşayacaksınız. Seni en çok hangisi korkutur?
7. Söyle bakalım, sevgilinle birlikte hangi sporu izlemek sana keyif verir?
8. Bir ilişkide en tahammül edemediğin şey ne hangisi?
9. Son olarak şunu soralım: Partnerinle bir hafta sonu planı yapıyorsun. Hangisini seçersin?
Ekstrem sporlar!
Satranç!
Yoga!
Futbol!
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