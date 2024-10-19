İlişki Deneyimlerin İçin Okuman Gereken Kitap Bu Testin Sonunda!
İlişki Deneyimlerin İçin Okuman Gereken Kitap Bu Testin Sonunda!
Sen bize ilişki deneyimlerini ve kendini, isteklerini anlat biz de daha iyi bir ilişki için hem kendini hem de partnerini tanımanı sağlayacak o kitabı önerelim. E hazırsan başlayalım!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Genellikle partnerlerinle ne kadar sık iletişim kuruyorsun?
3. Tartışmalarda genellikle kim uzlaşmacı davranır?
4. Diyelim ki arkadaşlarınla bir plan yaptın ama partnerin seninle bir şey yapmak istiyor, ne yaparsın?
5. Peki ilişkide karşındaki kişiye ne kadar çok güvenirsin?
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