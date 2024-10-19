İlişki Deneyimlerin İçin Okuman Gereken Kitap Bu Testin Sonunda!

Sen ilişkilerinde genellikle mesafeni korumayı ve kendi özel alanında kalmayı tercih ediyorsun ama zaman zaman ilişkinin paylaşılabilir bir şey olduğunu unutuyorsun. Bu kitap, aşk ve nefretin psikolojisini gerçek danışanların öyküleri üzerinden inceliyor. Yalom, aşkın ve nefretin nasıl oluştuğunu, ilişkilerde nasıl rol oynadığını ve bu duygularla nasıl başa çıkılacağını anlatıyor. Kitapta, aşk ve nefretin birbirine ne kadar yakın olduğu, her iki duygunun da ilişkilerde ne kadar önemli olduğu gibi konular ele alınıyor.