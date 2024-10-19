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İlişki Deneyimlerin İçin Okuman Gereken Kitap Bu Testin Sonunda!

etiket İlişki Deneyimlerin İçin Okuman Gereken Kitap Bu Testin Sonunda!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
19.10.2024 - 23:46

Sen bize ilişki deneyimlerini ve kendini, isteklerini anlat biz de daha iyi bir ilişki için hem kendini hem de partnerini tanımanı sağlayacak o kitabı önerelim. E hazırsan başlayalım!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Genellikle partnerlerinle ne kadar sık iletişim kuruyorsun?

3. Tartışmalarda genellikle kim uzlaşmacı davranır?

4. Diyelim ki arkadaşlarınla bir plan yaptın ama partnerin seninle bir şey yapmak istiyor, ne yaparsın?

5. Peki ilişkide karşındaki kişiye ne kadar çok güvenirsin?

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6. Senin için bir ilişkide en önemli şey ne?

7. Partnerine sinirlendiğinde genellikle ne yaparsın?

8. Senin için temas ne kadar önemli?

Senin kitabın kesinlikle Bağlanma!

Senin kitabın kesinlikle Bağlanma!

Sen ilişkilerinde biraz kaygılı oluyorsun, bu yüzden de hem kendi hem de partnerinin bağlanma stilini öğrenmen senin için çok iyi olabilir. Bu kitap, bağlanma stillerinin ilişkileri nasıl etkilediğini inceliyor. Levine ve Heller, dört farklı bağlanma stili olduğunu ve her bir stilin ilişkilerde nasıl davrandığını anlatıyor. Kitapta, bağlanma stillerinin nasıl belirlenebileceği, farklı bağlanma stillerine sahip partnerler arasında nasıl iletişim kurulabileceği ve sağlıklı bir bağlanma tarzı nasıl geliştirilebileceği gibi konular ele alınıyor.

Senin kitabın kesinlikle Sevme Sanatı!

Senin kitabın kesinlikle Sevme Sanatı!

Sen zaten ilişkilerinde oldukça iyi ilerliyorsun ama sevgiye dair bazı şeyleri daha detaylı öğrenmek kimseye zarar vermez. Bu klasik kitap, sevginin ne olduğunu ve nasıl sevgi dolu bir ilişki kuracağımızı derinlemesine inceliyor. Fromm, sevginin sadece bir duygu olmadığını, aynı zamanda bir eylem ve bir beceri olduğunu savunuyor. Kitapta sevginin farklı türleri,sevginin koşulları ve sevgi dolu bir ilişkinin nasıl inşa edileceği gibi konular ele alınıyor.

Senin kitabın kesinlikle Aşkın Celladı!

Senin kitabın kesinlikle Aşkın Celladı!

Sen ilişkilerinde genellikle mesafeni korumayı ve kendi özel alanında kalmayı tercih ediyorsun ama zaman zaman ilişkinin paylaşılabilir bir şey olduğunu unutuyorsun. Bu kitap, aşk ve nefretin psikolojisini gerçek danışanların öyküleri üzerinden inceliyor. Yalom, aşkın ve nefretin nasıl oluştuğunu, ilişkilerde nasıl rol oynadığını ve bu duygularla nasıl başa çıkılacağını anlatıyor. Kitapta, aşk ve nefretin birbirine ne kadar yakın olduğu, her iki duygunun da ilişkilerde ne kadar önemli olduğu gibi konular ele alınıyor.

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