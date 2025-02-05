İlişki Bittikten Sonra Yas Süreci Nasıl Atlatılır? Bu İçerik Depresyonunda Yanında!

İlişkisi bitenler buraya... Kabul edelim biten bir ilişkinin ardından gözyaşı dökmemek, üzülmemek olmuyor. Tabii ki her ilişkinin bir yas süreci var ama güzel haber geç de olsa bu acı diniyor... Peki bir ayrılıktan sonra o yas sürecini nasıl atlatacağını biliyor musun? Gel birlikte keşfedelim!