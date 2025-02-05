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İlişki Bittikten Sonra Yas Süreci Nasıl Atlatılır? Bu İçerik Depresyonunda Yanında!

etiket İlişki Bittikten Sonra Yas Süreci Nasıl Atlatılır? Bu İçerik Depresyonunda Yanında!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
05.02.2025 - 23:01

İlişkisi bitenler buraya... Kabul edelim biten bir ilişkinin ardından gözyaşı dökmemek, üzülmemek olmuyor. Tabii ki her ilişkinin bir yas süreci var ama güzel haber geç de olsa bu acı diniyor... Peki bir ayrılıktan sonra o yas sürecini nasıl atlatacağını biliyor musun? Gel birlikte keşfedelim!

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Öncelikle duygularını kabul etmelisin.

Üzüntü, öfke, kafa karışıklığı gibi hisler tamamen normaldir. Kendine bu duyguları hissetmek için zaman tanı ve gerçekten bu duyguları kabul et. Kabul etmek yas sürecinin başlangıcıdır ve inan sana da çok iyi gelecek!

Partnerinle iletişimi kesmelisin.

Eski partnerinle iletişimi kesmek, duygusal toparlanma sürecini hızlandırır. Sosyal medyada takibini bırakabilir veya mesajlara yanıt vermeyebilirsin. Çünkü konuştukça aklın karışacak ve duyguların da karman çorman olacak. Bu süreçte iletişimi kesmek en sağlıklı adımlardan biri.

Günlük tutabilir veya duygularını yazabilirsin.

Duygularını yazıya dökmek, içindeki karmaşayı anlamana ve rahatlamana yardımcı olabilir. Bu yüzden içindekileri aktarmak için bir şeyler yazmak sana iyi gelecektir. Ne hissediyorsan, ne istiyorsan yaz inan kalbin ve ruhun hafifleyecek!

Çevrenden veya destek gruplarından destek almalısın.

Arkadaşların, ailen veya profesyonel destek gruplarıyla konuşmak bu süreçte yalnız olmadığını hissettirir. Aynı zamanda da seni ve duygularını destekler. Bu yüzden çevrenden veya profesyonel birinden, gruplardan destek almaktan çekinmemelisin.

Kendine yeni rutinler yaratmalısın.

Yeni bir hobi edinmek veya spor yapmaya başlamak bu süreçte kafanı dağıtmana ve kendine odaklanmana yardımcı olur. Unutma senden başkası değerli değil, sen önce kendine değer vererek işe başlamalısın. Bu rutinler günlük hayatını doldurmanı sağlarken daha da iyi hissedeceksin.

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Eski iyi alışkanlıklarını canlandırmalısın.

İlişki sırasında ihmal ettiğin hobileri veya rutinleri hatırlayabilir ve onları yeniden hayatına dahil edebilirsin. Onlar sana zamanında iyi geliyorsa şu süreçte de sana iyi gelebilir ve daha iyi hissetmeni sağlayabilir.

İhtiyaç dahilinde profesyonel destek alabilirsin.

Bir terapistle konuşmak, süreci daha sağlıklı şekilde atlatmana yardımcı olabilir. Özellikle depresif hissediyorsan bu adım önemlidir. Bu yüzden bir psikolog veya psikiyatr ile ihtiyacına göre görüşebilir ve seanslarına devam edebilirsin.

Yeni hedefler belirlemelisin.

Geleceğinle ilgili yeni hayaller ve hedefler belirlemek, seni motive eder ve ileriye bakmanı sağlar. Bu yüzden bu süreçte bol bol hayal kurup hedeflerini belirleyebilir, düşündüklerini kağıda yazarak detaylandırabilirsin.

Stalktan uzak durmalısın.

Eski partnerinin hayatını takip etmek ya da kıyaslamalar yapmak iyileşme sürecini zorlaştırabilir. Sosyal medyada geçirdiğin zamanı azaltmayı deneyerek başlayabilirsin. Biraz daha içine döndüğün ve gerçekten bir ilişkide ne beklediğine odaklandığın bir dönem olabilir.

Kendi değerini hatırlamalısın.

Bir ilişkinin bitmesi, senin eksik ya da yetersiz olduğun anlamına gelmez. Kendine zaman ayır ve iyi davran. Bu süreçte önemli olanın sen olduğunu unutma. Bu üzüntüler illa geçecek ama sen zarar almamaya çalış.

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Kısa kaçamaklar planlamalısın.

Yeni bir yer keşfetmek ya da küçük bir tatil yapmak, perspektifini değiştirebilir ve sana enerji verebilir. Bunu aşırıya kaçırmadan bu süreçte yapabilir ve kendini yenileyebilirsin. Tabii ki düşüncelerinden kaçmaya da çalışmamanı öneririz.

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