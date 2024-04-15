İlgi Alanlarına Göre Hangi Emtianın Ticaretini Yapmalısın?
İlgi Alanlarına Göre Hangi Emtianın Ticaretini Yapmalısın?
Herkesin ilgi alanları birbirinden farklıdır, peki ya senin ilgi alanlarına göre ticaretini yapman gereken emtia hangisi?
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1. Girişimcilik ve iş dünyasına ilgi duyuyor musun?
2. Hangisi sana daha mantıklı geliyor?
3. Bitkilerle aran nasıl?
4. Ne sıklıkla seyahat ediyorsun?🚗
5. Sosyal hayatın nasıl? Genellikle vaktini nerelerde geçiriyorsun?
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6. Peki ya bu spor dalları arasından seni en çok kendine çeken hangisi?
7. Peki ya seni sen yapan özelliğin hangisi?
8. Senin ölmeden önce yapılacaklar listen var mı?
9. Son olarak teknolojiyle aran nasıl diye sorsak?
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