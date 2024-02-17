İlaç Firmasının Espri Seviyesinden Esra Erol'a Benzeyen Kristen Stewart'a Son 24 Saatin Viral Tweetleri
İlaç Firmasının Espri Seviyesinden Esra Erol'a Benzeyen Kristen Stewart'a Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Son 24 saatin sizi kahkahaya boğacak viral tweetlerine birlikte bakalım!
İyi eğlenceler 🎉
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İlaç firmasının 7383 gün düşünüp bulduğu espri...
Gerçekten yaşamayı sevmek bambaşka bir şey.
Böyle olmayan var mı?
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Esra Erol değil mi?
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Herkesin vardır bir yasaklı kelimesi...
Uykuya dalmadan önce kendimize yaptığımız o ufak konuşuma.
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İçinden geçenin yüzünden okunduğu o kişi olmak...
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