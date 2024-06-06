İkizler Burcunda Yeniay

Keşif yapabileceğimiz alanlardan yana kullanabiliriz. Yeniay esnasında Jüpiter Merkür kavuşumda olacak. Ticaret, eğitim, öğrenim, dijital pazarlama, evrak, sözleşme, vize işlemleri, lojistik ve marketing konularının hız kazanmasını sağlayacaktır. Ayrıca bu kavuşum etkisiyle sevinçli haberler alabilirsiniz. Yapmış olduğunuz işte kaynaklarınızı arttırır, hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ancak alternatif çoğaldıkça seçim yapmakta zorlaşacağından yaşayacağınız ikilem nedeniyle tüm fırsatları da kaçırabilirsiniz.

Mümkünse tüm seçenekleri değerlendirdikten sonra net bir karara varın. Ruhumuzun akıl hocası, nefsimizin terbiyecisi, öğretmenimiz Satürn yeniay esnasında biraz zorluk çıkarabilir. Tabii asıl amacı karşımıza çıkan zorluklarla nasıl baş etmemiz gerektiğini test etmek olacaktır.

Türkiye cumhuriyetinin 12. Evinde gerçekleşecek olan Yeniay çoğu konuda toplumsal kargaşaya da neden olabilir. Özellikle dolandırıcılık artar, yalan, kaygı bozuklukları çoğalır,takıntılar, alaycı ve yüzeysel iletişimden kaynaklı türlü sahtekarlıklara da zemin hazırlar. Üstelik medya camiasında tanınan kişiler ve sanatçılarla ilgili de sansasyonel haberler alabiliriz.

Gözaltına alınanların, sahte üretim yapanların, taklit ürün pazarlayan kişilerin de sınanacağı bir yeniay olacak. Tabii bunlara ek olarak bilgi kirliliğini de göz ardı etmemek gerekiyor, haberlere çıkan her bilgiye inanmamalı, mutlaka doğruluğunu teyit etmeliyiz. 12. ev aynı zamanda tarikatlar ve simsarlarla ilgilidir. Bazı örgütlerin açığa çıkmasıyla onlara üye olan kişiler bizi şoka uğratabilir. Çünkü çoğu medyada tanınan kişiler olma olasılığını gösteriyor. Hapishane, hastane ve çeşitli kuruluşlarla ilgili de yeni yasa tasarıları ve düzenleme yapılacaktır.

Tüm bunlara rağmen keyifli ve yenilikçi bir yeniay deneyimleyeceğiz. Gökyüzündeki hava yoğunluğu bizlere umut ve heyecan aşılayacak. Neşemizi yeniden kazanmak ve yavaşlayan işlerimizi hızlandırmak adına kullanabiliriz.

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