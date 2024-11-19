İkiniz İçin Bir Şans Daha Var mı?
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İkiniz İçin Bir Şans Daha Var mı?
Hala umut dolu olabilirsin. Şimdi, ilişkiniz için bir şans daha olup olmadığını keşfetmeye hazır mısınız?
O zaman başlıyoruz 👇
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1. Cinsiyetini öğrenelim!
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2. Tam şu an "seni özledim" diye mesaj atsa, "ben de seni özledim" yazabilir misin?
3. İlişkinizdeki iletişim nasıldı?
4. Sence aşk biter mi?
5. İtiraf zamanı! Bazı şeyler onu sana sık sık hatırlatıyor mu?
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