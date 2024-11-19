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İkiniz İçin Bir Şans Daha Var mı?

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etiket İkiniz İçin Bir Şans Daha Var mı?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
19.11.2024 - 23:01

Hala umut dolu olabilirsin. Şimdi, ilişkiniz için bir şans daha olup olmadığını keşfetmeye hazır mısınız?

O zaman başlıyoruz 👇

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1. Cinsiyetini öğrenelim!

2. Tam şu an "seni özledim" diye mesaj atsa, "ben de seni özledim" yazabilir misin?

3. İlişkinizdeki iletişim nasıldı?

4. Sence aşk biter mi?

5. İtiraf zamanı! Bazı şeyler onu sana sık sık hatırlatıyor mu?

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6. Sahi, sizin ilişkiniz neden bitmişti?

7. Peki, bu ilişkiyi kim bitirdi?

8. Son olarak, birlikteliğiniz ne kadar sürmüştü?

Yok!

Aranızda ikiniz için bir şans olasılığı pek yok gibi görünüyor. İçtenlikle söylemek gerekirse, bizce siz birbirinize uygun değilsiniz. Belki şu an başka biri hayatınızda olmadığı için bu durumu göremiyor olabilirsiniz, ancak gelecek konusunda pek de umutlu olmamalısınız. Yollarınızın ayrılması, daha sağlıklı ilişkiler ve mutluluk arayışında yeni kapılar açmanızı sağlayabilir. Kalbinizi yeni bir ilişkiye açmaya odaklanın çünkü gerçek mutluluğu, geçmişte değil gelecekte bulacaksınız.

Var!

İkinizin ilişkisinde ikinci bir şans olabileceğine inanıyoruz. Çünkü başlangıçta çok uyumluydunuz, ancak sonrasında ne olduğunu bilemiyoruz. Belki de gelecek size neler getireceğini henüz kestiremiyoruz, ancak belki de çok yakın bir zamanda beklenmedik bir şekilde yeniden aşkın kollarında bulabilirsiniz kendinizi. Uyumunuzun ve bağınızın hala varlığını sürdürdüğünü düşünüyoruz. Geleceğiniz sürprizlerle dolu olabilir ve bu size ikinci bir şans sunabilir.

Biz de pek emin olamadık :)

İnanır mısın, ilişkinizde ikinci bir şans olup olmadığı konusunda pek emin olamadık. Belki de ilişkinizin dinamikleri ve uyumu, zamanla netlik kazanır. İlişkilerdeki dönemsel iniş çıkışlar normaldir ve bazen bir araya gelme veya ayrılma kararları vermek zor olabilir. Ancak ne olursa olsun, her iki tarafın da mutluluk ve sağlıklı bir ilişkiyi hak ettiğini düşünüyoruz

miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
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