İkiniz İçin Bir Şans Daha Var mı?

İnanır mısın, ilişkinizde ikinci bir şans olup olmadığı konusunda pek emin olamadık. Belki de ilişkinizin dinamikleri ve uyumu, zamanla netlik kazanır. İlişkilerdeki dönemsel iniş çıkışlar normaldir ve bazen bir araya gelme veya ayrılma kararları vermek zor olabilir. Ancak ne olursa olsun, her iki tarafın da mutluluk ve sağlıklı bir ilişkiyi hak ettiğini düşünüyoruz