İkincil Piyasa Nedir? Yatırımcılar Buradan Nasıl Faydalanır?

Arz ve talep... Borsada çok fazla geçen bu iki kavram tabi ki yine karşımıza çıkıyor. İkincil piyasada işlem gören menkul kıymetlerinin fiyatları arz ve talep dengesi ile belirlenir. Peki, bu neye yarar? Fiyat keşfi sürecini mümkün kılar! Bir şirketin hisse senedinin piyasada ne kadar ilgi gördüğünü saptayabilirsin. Bu da şeffaflığı beraberinde getirir. Haliyle yatırımcılar, menkul kıymetin gerçek piyasa değerini daha net görür, analiz eder ve bilinçli bir şekilde yatırım kararı alır.