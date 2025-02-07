İkinci Bir Buluşmaya Çıkma İhtimaliniz Ne Kadar Yüksek?

Buluşmanın tam bir fiyasko olduğunu söylesek bize kızmazsın sanırız. Çünkü karşındaki insanın maalesef seninle pek ilgilendiği söylenemez. Hatta o kadar ilgisiz ve alakasız davranmış ki ne aramış sormuş, ne de sana kendini rahat hissettirmiş. Telefonunu kontrol edip durması, sorulara sıkılgan şekilde yanıt vermesi ve konuşmaya istekli olmaması bunu gösteriyor. Ya aklında başka biri var ya da zaten başkalarıyla görüşüyor. Zaten böyle biriyle istediğin ilişkiyi yaşaman mümkün bile değil. Sen daha iyilerini hak ediyorsun, o yüzden önüne baksan iyi edersin. 😘