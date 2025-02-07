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İkinci Bir Buluşmaya Çıkma İhtimaliniz Ne Kadar Yüksek?

etiket İkinci Bir Buluşmaya Çıkma İhtimaliniz Ne Kadar Yüksek?

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
07.02.2025 - 23:46

Onunla çıktığınız randevu sana göre harikaydı. Ama acaba o ne düşünüyor? Bir daha seninle görüşmek istiyor mu yoksa randevudan senin kadar memnun kalmadı mı? Bu soruları yanıtlamak için can attığını biliyoruz. O halde son randevunun nasıl geçtiğini anlat, ikinci bir şansınız olup olmadığını söyleyelim! 😘

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1. Başlamadan önce cinsiyetini seçer misin?

2. Buluşmayı kim teklif etti?

3. Buluşma boyunca telefonuyla ilgilendiğini hatırlıyor musun?

4. Konuşmanız genel olarak nasıldı?

5. Gelelim vücut diline... Sence karşındaki kişi nasıldı?

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6. Peki senin tavrın nasıldı?

7. Ne kadar süre birlikte vakit geçirdiniz?

8. Hiç göz temasında bulundunuz mu?

9. İkinizden biri bir daha görüşmekle ilgili bir şey söyledi mi?

10. Buluşma sonrasında sana mesaj attı mı?

Harika bir başlangıç. 🥳

Verdiğin yanıtlara göre muhteşem bir başlangıç yapmış ve kesinlikle bir uyum yakalamışsınız. Birbirinizden hoşlandığınız da ortada. Çünkü buluşma boyunca sen kendini çok rahat hissetmişsin, aranızda da doğal ve akıcı bir bağ oluşmuş. Tamamen seninle ilgilenmesi, sonradan arayıp sorması, hatta tekrar görüşme planlarının yapılması da hep bunu gösteriyor. Tebrikler galiba yeni bir ilişki başlamış bile. 😍

Muhtemelen ikinci bir buluşma yolda. 🤩

Sizin aranızda bir çekim olduğu ve buluşmanın çok güzel geçtiği ortada. Ama o ilk heyecandan olsa gerek arada sessizlikler veya garip anlar oluşmuş. Hiç sorun değil, çünkü birbirinizi daha iyi tanıdıkça bu gariplikler yavaş yavaş yerini doğallığa bırakacaktır. Sonuçta verdiğin yanıtlara göre senden epey etkilenmiş, haliyle ikinci bir buluşma için teklif almaya hazırlansan iyi olur. 😉😉

Durum biraz belirsiz, şartlar uygun olursa neden olmasın? 👍

Sizinkisi biraz belirsiz bir durum çünkü karşındaki kişi kendinden emin değil gibi görünüyor. Daha çok farklı insanlarla şansını deniyor gibi bir hali var. Buluşma boyunca çok istekli olmaması, telefonunu kontrol etmesi, bazen sıkılgan görünmesi hep bundan. Ama sanırım sen de onunla benzer bir noktadasın. Yani onunla görüşmeden önce farklı şeyler ummuş olsan bile buluştuktan sonra sen de fikrini değiştirmişsin. Ne yapalım, kısmet değilmiş. ✌️💚

Onu başkasıyla görürsen şaşırma! 👀

Buluşmanın tam bir fiyasko olduğunu söylesek bize kızmazsın sanırız. Çünkü karşındaki insanın maalesef seninle pek ilgilendiği söylenemez. Hatta o kadar ilgisiz ve alakasız davranmış ki ne aramış sormuş, ne de sana kendini rahat hissettirmiş. Telefonunu kontrol edip durması, sorulara sıkılgan şekilde yanıt vermesi ve konuşmaya istekli olmaması bunu gösteriyor. Ya aklında başka biri var ya da zaten başkalarıyla görüşüyor. Zaten böyle biriyle istediğin ilişkiyi yaşaman mümkün bile değil. Sen daha iyilerini hak ediyorsun, o yüzden önüne baksan iyi edersin. 😘

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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