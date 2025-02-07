İkinci Bir Buluşmaya Çıkma İhtimaliniz Ne Kadar Yüksek?
İkinci Bir Buluşmaya Çıkma İhtimaliniz Ne Kadar Yüksek?
Onunla çıktığınız randevu sana göre harikaydı. Ama acaba o ne düşünüyor? Bir daha seninle görüşmek istiyor mu yoksa randevudan senin kadar memnun kalmadı mı? Bu soruları yanıtlamak için can attığını biliyoruz. O halde son randevunun nasıl geçtiğini anlat, ikinci bir şansınız olup olmadığını söyleyelim! 😘
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1. Başlamadan önce cinsiyetini seçer misin?
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2. Buluşmayı kim teklif etti?
3. Buluşma boyunca telefonuyla ilgilendiğini hatırlıyor musun?
4. Konuşmanız genel olarak nasıldı?
5. Gelelim vücut diline... Sence karşındaki kişi nasıldı?
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6. Peki senin tavrın nasıldı?
7. Ne kadar süre birlikte vakit geçirdiniz?
8. Hiç göz temasında bulundunuz mu?
9. İkinizden biri bir daha görüşmekle ilgili bir şey söyledi mi?
10. Buluşma sonrasında sana mesaj attı mı?
Harika bir başlangıç. 🥳
Muhtemelen ikinci bir buluşma yolda. 🤩
Durum biraz belirsiz, şartlar uygun olursa neden olmasın? 👍
Onu başkasıyla görürsen şaşırma! 👀
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