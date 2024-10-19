İkili İlişkilerin Tehlikeli Yüzü: Flört Şiddetine Maruz Kaldığınızı Nasıl Anlarsınız?
İkili İlişkilerin Tehlikeli Yüzü: Flört Şiddetine Maruz Kaldığınızı Nasıl Anlarsınız?
Flört şiddeti kavramı, günümüzde herkesin bilmesi ve farkındalık oluşturması gereken konulardan biridir. Bu konuda ne kadar bilinçli olursak, o kadar az flört şiddetine maruz kalırız.
Unutmayın ki, bu hayattaki en büyük önceliğiniz kendiniz olmalıdır.
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"Flört Şiddeti" kavramı özellikle sosyal medyada sıklıkla karşımıza çıkan terimlerden bir tanesi... İkili ilişkilerin iç yüzünü tüm şeffaflığıyla anlatan bu kelimenin tanımıyla başlayalım.
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Flört şiddeti kendini genellikle güç ve istismar olarak gösterse de bu davranışların çeşidi ve sürekliliği değişiklik gösterir.
İlk başlarda "minik kıskanmalar" olarak düşünülen davranışlar zamanla çığ gibi büyüyerek zarar verir...
Fiziksel flört şiddeti, flört şiddetinin en tehlikeli boyutudur.
Partnerlerin birliktelik için zorlanmasına ise "cinsel flört şiddeti" denir.
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