İkili İlişkilerin Tehlikeli Yüzü: Flört Şiddetine Maruz Kaldığınızı Nasıl Anlarsınız?

Flört şiddeti kavramı, günümüzde herkesin bilmesi ve farkındalık oluşturması gereken konulardan biridir. Bu konuda ne kadar bilinçli olursak, o kadar az flört şiddetine maruz kalırız.

Unutmayın ki, bu hayattaki en büyük önceliğiniz kendiniz olmalıdır.