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İkili İlişkilerin Tehlikeli Yüzü: Flört Şiddetine Maruz Kaldığınızı Nasıl Anlarsınız?

etiket İkili İlişkilerin Tehlikeli Yüzü: Flört Şiddetine Maruz Kaldığınızı Nasıl Anlarsınız?

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
19.10.2024 - 23:01

Flört şiddeti kavramı, günümüzde herkesin bilmesi ve farkındalık oluşturması gereken konulardan biridir. Bu konuda ne kadar bilinçli olursak, o kadar az flört şiddetine maruz kalırız. 

Unutmayın ki, bu hayattaki en büyük önceliğiniz kendiniz olmalıdır.

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"Flört Şiddeti" kavramı özellikle sosyal medyada sıklıkla karşımıza çıkan terimlerden bir tanesi... İkili ilişkilerin iç yüzünü tüm şeffaflığıyla anlatan bu kelimenin tanımıyla başlayalım.

Flört şiddeti, sevgili şiddeti ya da ilişki içi şiddet, yalnızca flört eden kişiler arasında görülen şiddeti açıklamaktadır. Romantik birliktelik içinde olan bir çiftin, partnerlerinden birinin diğerinin üzerinde güç ve otorite baskısı kurmaya çalışırken sergilediği zarar verici davranışlar olarak tanımlanır.

Flört şiddeti kendini genellikle güç ve istismar olarak gösterse de bu davranışların çeşidi ve sürekliliği değişiklik gösterir.

Genel kanıya bakıldığında, erkeklerin şiddet uyguladığı düşüncesi fazla olsa da hem kurban hem de şiddeti uygulayan kişi de olabilirler. Flört şiddeti fark edilmeden başlar ve işin içinde aşk olduğu için davranışların ayırt edilmesi daha güç bir hale gelir.

İlk başlarda "minik kıskanmalar" olarak düşünülen davranışlar zamanla çığ gibi büyüyerek zarar verir...

Başlarda kıyafetler, sosyal medya  ya da sosyal hayatın kısıtlanması ile başlayan bu süreç daha sonra karşı taraf için ciddi bir taciz boyutuna dönüşebilir. Zarar verici davranışlar sözel, psikolojik, sanal ve cinsel şiddet gibi farklılık gösterebilir.

Fiziksel flört şiddeti, flört şiddetinin en tehlikeli boyutudur.

En basit tanımıyla, kişinin partnerinin bedenine kasıtlı olarak zarar vermesidir. Bu en sık görülen ve kendini hemen belli eden şiddet türüdür. Bu şiddet türünde sarsmak, hırpalamak, eşya fırlatmak, çekiştirmek gibi ciddi davranışlar vardır. Amaç partnere fiziksel acı çektirmektir.

Partnerlerin birliktelik için zorlanmasına ise "cinsel flört şiddeti" denir.

Hayır cevabının asla kabul edilmediği bu şiddet türünde, partnerin ısrarcı bir tutum sergilemesi ve partnerinin isteklerine saygı duymaması gibi davranışlar partnerin rızasını zorlama ile devam eder. Bu şiddet türü içinde partneri utandırma, partnerin onayı olmadan korunmama gibi davranışlar da flört şiddetidir.

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Fark edilmesi en zor şiddet türlerinden biri de "psikolojik flört şiddeti"dir.

Partnerin korkmasına özgüveninin ve özsaygısının zedelenmesine neden olan her türlü sözlü davranış psikolojik flört şiddetidir. Kişide psikolojik travmalara yol açar. Burada amaç partneri kontrol etmek ve aşağılamaktır.

Peki, bu tür flört şiddeti çeşitlerini önlemek için ne yapılmalıdır?

İnsanların şiddet görmekten utanmasına sebep olma veya şiddetin normalleştirmesi, flört şiddetine sessiz kalınmasının en büyük nedenlerinden biridir. Hoşunuza gitmeyen bir davranış olduğunda partnerinizi direkt uyarmalı ve 'hayır' demelisiniz. Karşılıklı mahremiyetinizi korumalı ve güven duymadığınız bir ilişki içinde kesinlikle olmamalısınız.

Flört şiddeti asla normal bir davranış olarak kabul edilemez.

Flört şiddetinin boyutu büyümeye çok müsaittir ve kesinlikle kabul edilebilir davranışlardan oluşmamaktadır. Size yapılan hiçbir saygısızlığı kabul etmeyin ve yardım istemekten de asla çekinmeyin. Gerekirse bir uzmandan destek alın. Sağlıklı bir ilişki karşılıklı anlayış, sevgi, güven üzerine kurulmalıdır.

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