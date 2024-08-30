İhtiyaçları Tamamlamak İçin Yardıma Koşan Online Alışveriş Kredisi Hakkında 13 Bilgi
İhtiyaçları Tamamlamak İçin Yardıma Koşan Online Alışveriş Kredisi Hakkında 13 Bilgi
Online alışveriş kredisini son zamanlarda sıklıkla duyuyoruz. Peki nedir bu online alışveriş kredisi birlikte bakalım mı?
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1. Online alışveriş kredisi, internetten alışveriş yaparken kullanılan bir kredi.
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2. Kredi kartınız yoksa ya da limitleri doluysa o zaman bu kredi sizin imdadınıza koşuyor.
3. Peki online alışveriş kredisiyle neler alınabiliyor?
4. Alışveriş kredisinin üst limiti bankadan bankaya değişiyor.
5. Yine taksit oranı da üründen ürüne, bankadan bankaya değişiyor.
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6. Online alışveriş kredisine herkes başvurabilir mi diye sorduğunuzu duyar gibiyiz.
7. Online alışveriş kredisinde faiz oranı bankadan bankaya değişiyor.
8. Bu alışveriş kredisinin avantajlarına da bakalım mı?
9. Online alışveriş kredisinin en önemli avantajı 7/24 kullanma imkanı olması.
10. Online alışveriş kredisinin en büyük avantajı tabii ki sizi evrak işlerinden kurtarması.
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