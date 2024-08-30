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İhtiyaçları Tamamlamak İçin Yardıma Koşan Online Alışveriş Kredisi Hakkında 13 Bilgi

etiket İhtiyaçları Tamamlamak İçin Yardıma Koşan Online Alışveriş Kredisi Hakkında 13 Bilgi

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 14:01

Online alışveriş kredisini son zamanlarda sıklıkla duyuyoruz. Peki nedir bu online alışveriş kredisi birlikte bakalım mı?

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1. Online alışveriş kredisi, internetten alışveriş yaparken kullanılan bir kredi.

Artık neredeyse her şey internetten alınıyor. İnternetten alışveriş yaparken kullanılan online alışveriş kredisi ile ihtiyaçlarınızı ertelemeden almanız mümkün. Yani o ay kredi kartınızda yeterli limit olmasa bile online alışveriş kredisi, istediğiniz ya da ihtiyaç duyduğunuz bir şeyi rahatlıkla almanızı sağlıyor.

2. Kredi kartınız yoksa ya da limitleri doluysa o zaman bu kredi sizin imdadınıza koşuyor.

Online alışveriş kredisi ile online sitelerden alışveriş yaptığınızda o an finansal durumunuz uygun olmasa da ihtiyaçlarınızı alabiliyorsunuz. Bu sayede kredi kartınızın limitini kullanmadan istediğiniz gibi alışveriş yapabiliyorsunuz.

3. Peki online alışveriş kredisiyle neler alınabiliyor?

Alışveriş kredisi kullanarak birçok ihtiyacınızı almanız mümkün. Cep telefonu, beyaz eşya, bilgisayar, elektrikli ev aletleri, ev tekstil ürünleri gibi birçok alınabilecek ürün var. Yani telefonunuz bozulunca artık dert etmenize gerek yok, hemen alışveriş kredisi kullanabilirsiniz.

4. Alışveriş kredisinin üst limiti bankadan bankaya değişiyor.

Genelde 500 TL ile 30.000 TL arası için alışveriş kredisi alınabiliyor. Ama bu üst limit bankadan bankaya değişiyor.

5. Yine taksit oranı da üründen ürüne, bankadan bankaya değişiyor.

Online kredide taksit oranlarında ürünler arasında farklılıklar oluyor. Örneğin bilgisayar alırken 12 taksitle alabilirken tableti 6 taksitle alabiliyorsunuz. 36 aya kadar taksit yapan bankalar da var elbette! Size en uygun taksit sunan banka hangisiyse onu tercih edebilirsiniz.

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6. Online alışveriş kredisine herkes başvurabilir mi diye sorduğunuzu duyar gibiyiz.

Bu sorunun cevabı evet. Online alışveriş kredisi almak için özel bir şeye gerek yok. Alışveriş kredisine herkes başvurabiliyor ama kredinin verilip verilmeyeceğine kredi notuna bakarak başvurduğunuz banka karar veriyor. Eğer kredi notunuz düşükse o zaman bankadan online alışveriş kredisi alamayabilirsiniz.

7. Online alışveriş kredisinde faiz oranı bankadan bankaya değişiyor.

Krediyi çekeceğiniz döneme, bankaya ve siteyle bankanın anlaşmasına göre oranlar değişebilir.

8. Bu alışveriş kredisinin avantajlarına da bakalım mı?

Öncelikle harcamalarınızı tek seferde ödemek yerine uzun bir döneme yayabiliyorsunuz. Yani bütçenizi aşan bir alışveriş yaptığınızda alışveriş kredisi imdadınıza koşuyor. Ayrıca kredi kartınızın limitinden harcamadığınız için kredi kartınızı kullanmaya devam edebiliyorsunuz.

9. Online alışveriş kredisinin en önemli avantajı 7/24 kullanma imkanı olması.

Yani zaman fark etmeksizin ne zaman ihtiyacınız varsa kredi kullanabiliyorsunuz. Ayrıca şubeye gitmenize ve uzun evrak işleriyle uğraşmanıza da hiç gerek kalmıyor. Kolayca online bir şekilde başvuruyu tamamlayıp alışveriş kredinizi kullanabiliyorsunuz.

10. Online alışveriş kredisinin en büyük avantajı tabii ki sizi evrak işlerinden kurtarması.

Bankadan kredi çekerken bir sürü belgeyle uğraşmak gerekebiliyor. Ama online alışveriş kredisi hızlıca verilen bir kredi. Ürünlerinizi aldığınız sitenin anlaşmalı bankasının müşterisiyseniz zaten internet şubesine girerek işleminizi kolayca gerçekleştiriyorsunuz. Eğer müşteri değilseniz birçok bankada artık telefonla müşteri olma imkanı var. Hızlı bir görüşme ile hemen müşteri olarak alışverişe devam edebilirsiniz!

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11. Alışveriş kredisini online alışverişin ödeme kısmında kullanmanız mümkün.

Seçtiğiniz ürünlerin toplam sepet tutarı ne kadarsa o an o sepet tutarı kadar kredi başvurusu yapılabiliyor. Başvuru anında sonuçlandığı için hiç beklemiyorsunuz. Bu kredi sayesinde bütçeniz yetmediği için sepete ekleyip bir sonraki ayı bekleme devri sona eriyor.

12. Online alışveriş kredisi, ödeme sayfasında karşınıza çıkıyor.

Ödeme sayfasında alışveriş kredisi seçeneğine tıklayarak kendi bankanızı seçip işlemlere devam edebilirsiniz. Bu işlemleri tamamladıktan sonra bankanız sepet tutarınızı size kredi olarak tanımlıyor ve tek seferde büyük bir ödeme yapmak yerine taksitlere bölerek ödemeyi kolaylaştırıyor.

13. Bu krediyi kullanarak birçok online siteden alışveriş yapmak mümkün.

Online alışveriş kredisi sadece bankaların anlaşmalı olduğu sitelerde kullanılabiliyor. Bankaların anlaşmalarına göre siteler değişiyor. Ama çoğu banka birçok alışveriş sitesiyle anlaşarak müşterilerine bu kolaylığı sağlıyor. Bankadan bankaya değişse de anlaşmalı alışveriş sitelerinden bazıları şunlar: 

  • www.genpa.com.tr

  • www.incehesap.com

  • hepsiburada.com

  • vatanbilgisayar.com.tr

  • n11.com

  • thermomix.vorwerk.com.tr

Alışveriş kredisi almayı planladıktan sonra hangi banka nereyle anlaşmalı bakarak kendinize uygun bankayı seçebilirsiniz.

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