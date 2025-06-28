İhtiyaç Kredisi Almadan Önce Sorulması Gereken 11 Soru

Faiz oranı, kredinin size maliyetini belirleyen en temel faktördür. Ancak sadece oranı bilmek yetmez; bu faizin sabit mi yoksa değişken mi olduğunu öğrenmeniz gerekir. Sabit faizli kredilerde her ay aynı taksiti ödersiniz, böylece bütçenizi daha kolay kontrol edebilirsiniz. Değişken faizli kredilerde ise ekonomik gelişmelere göre taksitleriniz artabilir veya azalabilir. Bu durum uzun vadede sizi mali olarak zorlayabilir.