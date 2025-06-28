İhtiyaç Kredisi Almadan Önce Sorulması Gereken 11 Soru
İhtiyaç kredisi almadan önce dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunur. Hem kendinize hem de bankadaki görevliye sormanız gereken sorular vardır. 'Kredi çekmeden önce bu soruları sorarak bilinçli bir tüketici olabilirsiniz. Peki kredi çekmeden önce ne sormanız gerekiyor? Hepsini bu içerikte açıkladık!
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1. "Krediye ihtiyacım var mı?"
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2. "Krediyi ne için kullanacağım?"
3. "Uygulanan faiz oranı nedir ve sabit mi, değişken mi?"
4. "Toplam geri ödeme tutarı ne kadar?"
5. "Dosya masrafı, kredi tahsis ücreti gibi ek giderler var mı?"
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6. "Hayat sigortası zorunlu mu?"
7. "Zamanında ödemezsem ne olur?"
8. "Krediyi erken kapatırsam ne olur?"
9. "Vade süresi ne kadar olmalı?"
10. "Kredi notum nasıl etkilenir?"
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11. "Faiz oranı düşerse mevcut kredime yansır mı?"
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