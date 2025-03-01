İftar Programları 2025: Hangi Kanalda, Saat Kaçta İftar Programı Var?
İftar Programları 2025: Hangi Kanalda, Saat Kaçta İftar Programı Var?
Bir Ramazan klasiği olarak iftar programları bu sene de yayınlanacak. Peki, iftar programları ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
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Bir Ramazan klasiği olarak iftar programları 2025 yılında da yayınlanacak.
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2025 İftar Programları Neler?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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