İdeal İlişki Tipin Nasıl?
İdeal İlişki Tipin Nasıl?
Herkesin ilişkilerden beklentisi ve hayalleri farklı. Kimileri için sadakat ve bağlılık ön plandayken, kimileri daha özgür ve esnek bağlarla mutlu olur. Peki, senin ideal ilişki tipin nasıl? Haydi başlayalım!
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenmekle başlayalım!
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2. Aşkı tanımlaman gerekse, nasıl tanımlarsın?
3. Bir tartışmada ilk ne yaparsın?
4. Partnerinle birlikte harika bir gün geçirmek için hangisini seçersin?
5. Sevgilinin yazdığı mesajlar nasıl olmalı?
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6. Birlikte bir projeye başlamak isteseniz nasıl bir yaklaşım sergilersiniz?
7. Peki bir ilişkiye başlarken seni en çok korkutan şey nedir?
8. Son olarak ilişkiyi bitirme kararı aldığında nasıl hareket edersin?
Duygusal ve destekleyici ilişki!
Eğlenceli ve macera dolu ilişki!
Bağımsız ve özgür ilişki!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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