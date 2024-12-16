İcra Müdürlüğü Kırıkkale İle Kırklareli'ni Karıştırınca Avukat Çareyi Harita Göndererek Buldu!
İcra Müdürlüğü Kırıkkale İle Kırklareli'ni Karıştırınca Avukat Çareyi Harita Göndererek Buldu!
Bir avukat, yanlış icra talimatları yüzünden çıldırma noktasına geldi! Kırıkkale ile Kırklareli’ni karıştıran icra dairesine ders niteliğinde bir harita hazırladı. Twitter’da paylaşılan bu harita kısa sürede viral oldu. Meslektaşının çabası sosyal medyada hem güldürdü hem düşündürdü. “Bence hiç abartmamış” diyen kullanıcılar avukatın sabrını takdir etti.
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Yanlış icra talimatları bir avukatı harita çizmek zorunda bıraktı! Kırıkkale ile Kırklareli’ni karıştıran icra müdürlüğüne farkı anlatmak için şemalı bir harita hazırlayan avukatın paylaşımı Twitter’da gündem oldu.
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Olayın detaylarını paylaşan avukat “3. defada dikkate alınmak için gayet doğru bir yol seçmiş” diyerek durumu özetledi.
Ardından iki şehir arasındaki farkı harita ile gösteren kişinin kendisi bir tweet atarak ''Hala istediğimiz şehre talimatı yazdıramadık.'' dedi. 👇
Sosyal medya kullanıcıları da harita ile derdini anlatmaya çalışan avukatı haklı bulurken bir yandan da esprili yorumlarla olaya renk kattı. 👇
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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