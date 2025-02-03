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İç Organ Duşu (Internal Shower) Nedir? İç Organ Duşu Nasıl Hazırlanır, Faydaları Nelerdir?

İç Organ Duşu (Internal Shower) Nedir? İç Organ Duşu Nasıl Hazırlanır, Faydaları Nelerdir?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.02.2025 - 15:03

İç organ duşu, son dönemin en çok konuşulan detoks trendlerinden biri haline geldi. Sağlıklı yaşam tutkunları ve vücutlarını arındırmak isteyenler, sindirim sistemini desteklemek ve vücuda faydalı besinler sağlamak amacıyla tercih ediyor. Günlük hayatta sağlıklı alışkanlıklar edinmek isteyenlerin favorisi haline gelen bu içecek, doğal içerikleriyle öne çıkıyor. Peki iç organ duşu nedir, nasıl hazırlanır? İç organ duşunun faydaları nelerdir?

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İç Organ Duşu Nedir?

İç Organ Duşu Nedir?

'İç organ duşu' (internal shower), son dönemde popülerlik kazanan ve chia tohumu ile limon suyunun karıştırıldığı bir içecektir. Bu içecek, sindirim sağlığını desteklemek ve toksinlerin atılmasına yardımcı olmak amacıyla tüketilmektedir.

İç Organ Duşu Nasıl Hazırlanır?

İç Organ Duşu Nasıl Hazırlanır?

Bir bardak suya 2 yemek kaşığı chia tohumu ve yarım limonun suyu eklenir. Karışım 10-15 dakika bekletildikten sonra sabahları aç karnına tüketilir. Bu süre zarfında chia tohumları suyu emerek jel kıvamına gelir.

İç Organ Duşu Faydaları

İç Organ Duşu Faydaları

  • Sindirim Sistemi Desteği: Chia tohumları, yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olabilir. İki yemek kaşığı chia tohumu, yaklaşık 8 gram lif içerir, bu da günlük lif ihtiyacınızın yaklaşık yüzde 32'sini karşılar. 

  • Kilo Kontrolü: Chia tohumları, suyla birleştiğinde jel kıvamına gelir ve bu da tokluk hissi sağlayarak aşırı yeme isteğini azaltabilir. Bu özellik, kilo kontrolüne yardımcı olabilir. 

  • Kalp Sağlığı: Chia tohumları, omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir ve bu da kalp sağlığını destekleyebilir. Omega-3 yağ asitleri, kalp hastalıkları riskini azaltmada önemli bir rol oynar.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Dikkat Edilmesi Gerekenler

İç organ duşu, anlık kabızlık sorunlarına yardımcı olabilir; ancak kalıcı bir çözüm sunmaz. Ayrıca, sürekli kullanımı bağırsakların doğal hareketliliğini etkileyebilir ve uzun vadede vitamin ve mineral eksikliklerine yol açabilir.

Herhangi bir sağlık sorununu önlemek için, iç organ duşunu kullanmadan önce bir sağlık profesyoneline danışmanız önerilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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