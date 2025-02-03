İç Organ Duşu (Internal Shower) Nedir? İç Organ Duşu Nasıl Hazırlanır, Faydaları Nelerdir?

İç organ duşu, anlık kabızlık sorunlarına yardımcı olabilir; ancak kalıcı bir çözüm sunmaz. Ayrıca, sürekli kullanımı bağırsakların doğal hareketliliğini etkileyebilir ve uzun vadede vitamin ve mineral eksikliklerine yol açabilir.

Herhangi bir sağlık sorununu önlemek için, iç organ duşunu kullanmadan önce bir sağlık profesyoneline danışmanız önerilir.