İBB Operasyonunda Tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık İçin Ameliyat Kararı Verildi

Murat Çalık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklanarak öne İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi’ne götürülmüş daha sonra da İzmir Buca Cezaevi'ne sevk edilmişti.

Lösemi ve lenfoma geçmişi bulunan ve 19 Mart operasyonlarında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için ameliyat kararı verildi.

Tele1’den Ersin Eroğlu’nun haberine göre; Murat Çalık’ın boynundaki kitle yarın sabah ameliyatla alınacak.

Çalık’ın ilik patoloji raporunda “Lenfatik sistem kaynaklı bazı bulgulara rastlanmış olup bu durum, lenfoma riski açısından ciddi bir şüphe doğurmuştur” tespiti yapıldı. Patoloji sonucunda Çalık’ın boyun bölgesinde yer alan ve daha önce görüntüleme raporlarında da dikkat çekmiş olan kitle alanından bir cerrahi müdahale yapılması gerektiği belirtildi.