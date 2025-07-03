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İBB Operasyonunda Tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık İçin Ameliyat Kararı Verildi

İBB Operasyonunda Tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık İçin Ameliyat Kararı Verildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.07.2025 - 13:19 Son Güncelleme: 03.07.2025 - 14:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklanan ve İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden İzmir Buca Cezaevi'ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için ameliyat kararı verildi. TELE1’den Ersin Eroğlu’nun haberine göre; Lösemi ve lenfoma geçmişi bulunan Murat Çalık’ın ilik patoloji raporunda “Lenfatik sistem kaynaklı bazı bulgulara rastlanmış olup bu durum, lenfoma riski açısından ciddi bir şüphe doğurmuştur” tespiti yapıldı. Murat Çalık yarın sabah ameliyata alınacak.

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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için ameliyat kararı verildi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için ameliyat kararı verildi.

Murat Çalık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklanarak öne İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi’ne götürülmüş daha sonra da İzmir Buca Cezaevi'ne sevk edilmişti. 

Lösemi ve lenfoma geçmişi bulunan ve 19 Mart operasyonlarında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için ameliyat kararı verildi. 

Tele1’den Ersin Eroğlu’nun haberine göre; Murat Çalık’ın boynundaki kitle yarın sabah ameliyatla alınacak.

Çalık’ın ilik patoloji raporunda “Lenfatik sistem kaynaklı bazı bulgulara rastlanmış olup bu durum, lenfoma riski açısından ciddi bir şüphe doğurmuştur” tespiti yapıldı. Patoloji sonucunda Çalık’ın boyun bölgesinde yer alan ve daha önce görüntüleme raporlarında da dikkat çekmiş olan kitle alanından bir cerrahi müdahale yapılması gerektiği belirtildi.

CHP Üyesi Çağla Biçer de sosyal medya hesabından Murat Çalık'ın ameliyat olacağını duyurdu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Narki

Biz görür müyüz bilmem ama Tarih kitapları bu günleri yazacak!

nazifegurergil1957

Allah Acil sifalar versin büyük geçmiş olsun allah ailesine sevenlerine bağışlasın inşallah.

Ali k

yasattığını yaşamadan kimse göçmez bu dünyadan.Allah herşeyi bilendir İlahi adalet mutlaka tecelli eder..... Geçmiş olsun... Allah kolaylıklar versin., sağlı... Devamını Gör