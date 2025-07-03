İBB Operasyonunda Tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık İçin Ameliyat Kararı Verildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklanan ve İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden İzmir Buca Cezaevi'ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için ameliyat kararı verildi. TELE1’den Ersin Eroğlu’nun haberine göre; Lösemi ve lenfoma geçmişi bulunan Murat Çalık’ın ilik patoloji raporunda “Lenfatik sistem kaynaklı bazı bulgulara rastlanmış olup bu durum, lenfoma riski açısından ciddi bir şüphe doğurmuştur” tespiti yapıldı. Murat Çalık yarın sabah ameliyata alınacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için ameliyat kararı verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Biz görür müyüz bilmem ama Tarih kitapları bu günleri yazacak!
Allah Acil sifalar versin büyük geçmiş olsun allah ailesine sevenlerine bağışlasın inşallah.
yasattığını yaşamadan kimse göçmez bu dünyadan.Allah herşeyi bilendir İlahi adalet mutlaka tecelli eder..... Geçmiş olsun... Allah kolaylıklar versin., sağlı... Devamını Gör