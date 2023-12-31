Hoşgeldin 2024! Yeni Zelanda 2024'e Herkesten Önce İşte Böyle Girdi
Hoşgeldin 2024! Yeni Zelanda 2024'e Herkesten Önce İşte Böyle Girdi
Tüm dünyayı yeni bir yılın heyecanı sarmışken Yeni Zelanda bu heyecanı yaşayıp bitirdi bile. Coğrafi konumu sebebiyle her yıl yeni seneye ilk merhaba diyen ülke olan Yeni Zelanda'da 2024 işte böyle geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yeni umutlarla beklediğimiz yeni bir yıla merhaba dememize artık yalnızca saatler kaldı.
Yeni yılın gelişi dünyanın dört bir yanında farklı şekillerde kutlanıyor.
Biz hala 2024'ü karşılamak için beklerken bazı ülkeler yeni yıla çoktan kucak açtılar bile!
Yeni Zelanda'nın yanında Kiribati ve Somoa da şimdiden 2024'e merhaba diyen ülkelerden.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yeni Zelanda'nın 2024'e merhaba demesi bizleri ise hayli eğlendirdi.
👇
Hakikaten bi' sorsak ya. Ona göre gireriz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda