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Hoşgeldin 2024! Yeni Zelanda 2024'e Herkesten Önce İşte Böyle Girdi

Hoşgeldin 2024! Yeni Zelanda 2024'e Herkesten Önce İşte Böyle Girdi

Croft
Croft - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 14:39

Tüm dünyayı yeni bir yılın heyecanı sarmışken Yeni Zelanda bu heyecanı yaşayıp bitirdi bile. Coğrafi konumu sebebiyle her yıl yeni seneye ilk merhaba diyen ülke olan Yeni Zelanda'da 2024 işte böyle geldi.

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Yeni umutlarla beklediğimiz yeni bir yıla merhaba dememize artık yalnızca saatler kaldı.

Yeni umutlarla beklediğimiz yeni bir yıla merhaba dememize artık yalnızca saatler kaldı.

Dünyamızın güneş etrafındaki bir turunu tamamlaması bizler için de başlayacak yeni bir sene ve beraberinde ne getireceği belli olmayan bir yolculuk demek!

Yeni yılın gelişi dünyanın dört bir yanında farklı şekillerde kutlanıyor.

Yeni yılın gelişi dünyanın dört bir yanında farklı şekillerde kutlanıyor.

Neredeyse her ülkenin en ikonik lokasyonları da binlerce insanın bir araya gelip yeni yılı karşıladıkları yerler oluyorlar.

Biz hala 2024'ü karşılamak için beklerken bazı ülkeler yeni yıla çoktan kucak açtılar bile!

Biz hala 2024'ü karşılamak için beklerken bazı ülkeler yeni yıla çoktan kucak açtılar bile!

Coğrafi konumundan ötürü her sene yeni yıla herkesten önce giren ülkelerden olan Yeni Zelanda'da 2024 coşkuyla karşılandı.

Yeni Zelanda'nın yanında Kiribati ve Somoa da şimdiden 2024'e merhaba diyen ülkelerden.

Yeni Zelanda'nın yanında Kiribati ve Somoa da şimdiden 2024'e merhaba diyen ülkelerden.

Türkiye saati ile 14:00'te 2024'e giren Yeni Zelanda'da kutlamaların adresi ışık ve havai fişek gösterilerine ev sahipliği yapan Auckland Harbour Bridge ve Auckland Sky Tower oldu.

İşte Yeni Zelanda'da 2024 böyle geldi. 👇

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Yeni Zelanda'nın 2024'e merhaba demesi bizleri ise hayli eğlendirdi.

Yeni Zelanda'nın 2024'e merhaba demesi bizleri ise hayli eğlendirdi.
twitter.com

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👇
twitter.com

Hakikaten bi' sorsak ya. Ona göre gireriz?

Hakikaten bi' sorsak ya. Ona göre gireriz?
twitter.com

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