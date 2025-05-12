Hoş Geldin Necip

Maçın yorumuna Necip ile başlamak istedim; uzun bir aradan sonra takımda yerini alması son derece sevindirici.

Ben, pek çok kişinin aksine, Necip’in bu takım için çok yararlı ve önemli olduğunu düşünenlerdenim. Zira bu takımın en büyük eksikliği, Beşiktaş felsefesini bilen ve yürekten Beşiktaşlı olan bir liderinin olmamasıdır.

Necip’in yetenekleri tartışılır; çok üstün futbolcu yetenekleri olmayabilir. Ama takım oyundan düştüğünde, onun hırsı ve arkadaşlarına yaptığı uyarılar hep işe yaramıştır. Bu sezon kaybettiğimiz maçların çoğunun nedeni, oyundan düştüklerinde, yeniden hırslandıracak ve motive edecek bir liderin olmamasıydı. İnanıyorum ki Necip takımda olsaydı bu kadar çok puan kaybımız olmazdı.