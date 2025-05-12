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Hoş Geldin Necip

etiket Hoş Geldin Necip

Hayri Cem
Hayri Cem - yazio
12.05.2025 - 14:42

Maçın yorumuna Necip ile başlamak istedim; uzun bir aradan sonra takımda yerini alması son derece sevindirici. 

Ben, pek çok kişinin aksine, Necip’in bu takım için çok yararlı ve önemli olduğunu düşünenlerdenim. Zira bu takımın en büyük eksikliği, Beşiktaş felsefesini bilen ve yürekten Beşiktaşlı olan bir liderinin olmamasıdır. 

Necip’in yetenekleri tartışılır; çok üstün futbolcu yetenekleri olmayabilir. Ama takım oyundan düştüğünde, onun hırsı ve arkadaşlarına yaptığı uyarılar hep işe yaramıştır. Bu sezon kaybettiğimiz maçların çoğunun nedeni, oyundan düştüklerinde, yeniden hırslandıracak ve motive edecek bir liderin olmamasıydı. İnanıyorum ki Necip takımda olsaydı bu kadar çok puan kaybımız olmazdı.

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İdman Tadında Bir Maç Oldu

İdman Tadında Bir Maç Oldu

Maçın 11. dakikasında Chamberlain’in, 19. dakikasında ise Udoukhai’nin sakatlanması Beşiktaş açısından son derece talihsizdi. Umarım her iki oyuncu da bir an önce sağlıklarına kavuşurlar.

Adana Demir Spor takımı sahaya onurlu bir veda için çıkmıştı. Bir de sezonun ilk yarısında Beşiktaş’ı 2-1 yenmiş olmanın özgüveni vardı. Tatlı sert bir oyun ortaya koydular. Zayıf performanslarına rağmen bir gol atmayı da başardılar. Attıkları golde Emrecan Terzi’nin hatalı pozisyon almasının rolü büyüktü.

Mustafa’yı izledikçe güvenim artıyor. Hoca’nın, 'Ajax maçında sahaya çıkartılarak gelişimini bir yıl geriye atmışlar' sözünü çok anlamlı buluyorum. Semih’te ise aynı umudu yaşayamıyorum. Halen kendini geliştirmesi gerekir ve bu gelişim geciktikçe tren kaçıyor. Belki bir sezon, ilk on birde oynayabileceği bir takıma gitmesi onun için hayırlı olabilir.

Maçın İstatikleri

Maçın İstatikleri

İstatistiklere baktığımızda, Beşiktaş’ın tam bir idman maçı oynadığını söyleyebiliriz: topla oynama oranı %63, rakibin 298 pasına karşılık 503 pas yapmışlar ve isabetli pas oranı %88. Rakibin 8 şutuna karşılık 30 şut atmışlar. Bu performansa ulaşıldığında da dört gol atılması son derece doğaldır.

Beşiktaş’ın kalan üç maçını kısmen daha zayıf takımlarla oynayacak olması, lig sıralamasında üçüncü olma ihtimalini güçlendiriyor. Elbette bu üç maçı kayıpsız kazanması gerekir. Bunun için de futbolcuların işin ciddiyetini kavramış olması gerekir. 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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