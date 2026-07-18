Hoparlörden Dinlersen Yazık Olur: Kulaklığı Taktığında Boyut Değiştiren 11 Parça
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Bazı şarkıları hoparlörde dinlemek şarkının etkisinin kaybolmasına neden oluyor. Aynı şarkıyı kulaklıkla dinlediğinde ise etkisi çok daha fazla oluyor. Kulaklıkla dinlenince baslar derinleşiyor ve vokal ortaya çıkıyor. Yani şarkının bütün patlaması kulaklıkla yaşanıyor. İşte böyle kulaklıkla dinleyebileceğin şarkılardan bazılarını seçtik!
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1. Taylor Swift - The Fate of Ophelia
2. Drake - Janice STFU
3. Semicenk - Vur Beni
4. Manifest X Ajda Pekkan - Hileli
5. LVBEL C5 & DYSTINCT - Gel Gel Gel
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6. PinkPantheress & Zara Larsson - Stateside
7. BTS - SWIM
8. Derya Uluğ - Şımarık
9. Seda Sayan & Tekir - Yıkamazlar Beni
10. Madonna & Sabrina Carpenter - Bring Your Love
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11. Derya Bedavacı - Yok Öyle Bir Dünya
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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