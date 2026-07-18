Hoparlörden Dinlersen Yazık Olur: Kulaklığı Taktığında Boyut Değiştiren 11 Parça

LVBEL C5'in her şarkısı yüksek sesle dinlenmesi gerekiyor. Gel Gel Gel şarkısı da onlardan biri. Hoparlörle dinlendiğinde ses dağılıyor ve o istenen etki sağlanmıyor. Ama kulaklıkla sadece sen dinlediğinde o çoşkuyu hissediyorsun. Ritimler ve vokal geçişleri kulaklıkla çok daha iyi anlaşılıyor ve şarkıyı tam hissedebiliyorsun.