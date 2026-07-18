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Hoparlörden Dinlersen Yazık Olur: Kulaklığı Taktığında Boyut Değiştiren 11 Parça

etiket Hoparlörden Dinlersen Yazık Olur: Kulaklığı Taktığında Boyut Değiştiren 11 Parça

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
18.07.2026 - 15:01
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Bazı şarkıları hoparlörde dinlemek şarkının etkisinin kaybolmasına neden oluyor. Aynı şarkıyı kulaklıkla dinlediğinde ise etkisi çok daha fazla oluyor. Kulaklıkla dinlenince baslar derinleşiyor ve vokal ortaya çıkıyor. Yani şarkının bütün patlaması kulaklıkla yaşanıyor. İşte böyle kulaklıkla dinleyebileceğin şarkılardan bazılarını seçtik!

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1. Taylor Swift - The Fate of Ophelia

The Fate of Ophelia, Taylor Swift'in son albümünün en sevilen parçalardan biri. Melankolik bir tarafı olan şarkı aynı zamanda hareketli bir parça. Dinlerken seni içine çekiyor yani. Hele bir de kulaklıkla dinliyorsan şarkıyı çok daha net hissediyorsun.

2. Drake - Janice STFU

Drake'in bu şarkısı diğer şarkılarına benziyor aslında. Ama bu şarkıda ritim içine gizlenen bazı ses efektleri var ve bunlar hoparlörle olunca pek duyulmuyor. Kulaklıkla son ses Janice STFU şarkısını dinlediğinde ise parçanın tüm detaylarını keşfedebiliyorsun.

3. Semicenk - Vur Beni

Semicenk'in şarkılarının duygusal tarafı ağır basıyor. Mutsuz hissettiğin anlarda son ses kulaklıkla Vur Beni dinlemek, sana iyi gelecek bir aktivite olacak. Sesi ve yükselen nakarat hoparlörle dinlendiğinde gerekli etkiyi vermiyor. Ama kulaklık taktığında tam istediğin o etkiyi alabiliyorsun.

4. Manifest X Ajda Pekkan - Hileli

Hileli şarkısı son günlerde hepimizin en çok dinlediği şarkılardan biri. Manifest'in her şarkısı son ses kulaklığı hak ediyor ama Hileli daha da çok hak ediyor diyebiliriz. Hareketli şarkıyı kulaklıkla dinlemenin keyfi bir başka. Nakarat kısmına geldiğinde patlayan seslerle enerjin tavan yapıyor zaten.

5. LVBEL C5 & DYSTINCT - Gel Gel Gel

LVBEL C5'in her şarkısı yüksek sesle dinlenmesi gerekiyor. Gel Gel Gel şarkısı da onlardan biri. Hoparlörle dinlendiğinde ses dağılıyor ve o istenen etki sağlanmıyor. Ama kulaklıkla sadece sen dinlediğinde o çoşkuyu hissediyorsun. Ritimler ve vokal geçişleri kulaklıkla çok daha iyi anlaşılıyor ve şarkıyı tam hissedebiliyorsun.

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6. PinkPantheress & Zara Larsson - Stateside

Pop ve elektronik müziği bir araya getiren Stateside parçası da kulaklıkla dinlenmesi gerekenlerden. PinkPantheress'in sade tarzının Zara Larsson'un güçlü vokaliyle buluştuğu şarkıyı kulaklıklarınla dinlediğinde hoparlöre göre farkı net şekilde hissediyorsun. Kulaklık olduğunda şarkının detayları daha da belirginleşiyor.

7. BTS - SWIM

BTS'nin SWIM şarkısı enerjik bir şarkı. Şarkıdaki vokaller ve ritim kulaklık olduğunda iyi duyuluyor. Kulaklık olmadığında sesler birbirine karışırken kulaklığını taktığında ise kimin hangi kısmı söylediğini daha iyi anlayabiliyorsun. Parçanın asıl duygusunu bu şekilde tam yakalıyorsun.

8. Derya Uluğ - Şımarık

Yeni çıkan Şımarık şarkısı, Derya Uluğ'un güçlü yorumuyla seslendirdiği bir parça. Çok kısa sürede zirveye tırmanan şarkı oldukça hareketli. Bu yüzden hoparlörle sesi dağıtmak yerine kulaklıkla dinlemenin keyfi başka. Nakarat bölümünü kulaklıkla dinlediğinde bu farkı göreceksin zaten!

9. Seda Sayan & Tekir - Yıkamazlar Beni

Sosyal medyada en çok duyduğumuz şarkıyı Seda Sayan da yorumladı. Eğlenceli şarkıyı hoparlörle açınca yeterince sesli olmuyor. Ama kulaklıkla son ses dinlediğinde o eğlenceli ritmik detayları çok daha iyi anlıyorsun. Kulaklıkla dinlerken dans etmemek için kendini zor tutacaksın tabii.

10. Madonna & Sabrina Carpenter - Bring Your Love

İki farklı kuşak pop yıldızını bir araya getiren Bring Your Love şarkısında Madonna'nın ve Sabrina Carpenter'ın güçlü sesini duymak için kulaklık şart diyebiliriz. Kulaklık olduğunda iki farklı sesi net şekilde ayırt edebiliyorsun ve şarkının keyfine tam varıyorsun.

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11. Derya Bedavacı - Yok Öyle Bir Dünya

Derya Bedavacı'nın yorumu her şarkıyı güzelleştiriyor. Bu yorumu en net ve güzel şekilde dinlemenin yolu kulaklık elbette. Güçlü sözleri Derya Bedavacı'nın karakteristik sesiyle birleşince ortaya müthiş bir parça çıkıyor. Bunu da hoparlörle dinlemek olmaz.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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