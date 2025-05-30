Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇
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Gigi Hadid
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Ana de Armas
Dakota Johanson
Eiza Gonzalez
Hailey Bieber
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Heidi Montag
Jennifer Lopez
Kelsea Ballerini
Miley Cyrus
Natalie Portman
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Scarlett Johansson
Cardi B
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