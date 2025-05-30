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Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
31.05.2025 - 00:16

Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇

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Gigi Hadid

Gigi Hadid

Ana de Armas

Ana de Armas

Dakota Johanson

Dakota Johanson

Eiza Gonzalez

Eiza Gonzalez

Hailey Bieber

Hailey Bieber
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Heidi Montag

Heidi Montag

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez

Kelsea Ballerini

Kelsea Ballerini

Miley Cyrus

Miley Cyrus

Natalie Portman

Natalie Portman
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Scarlett Johansson

Scarlett Johansson

Cardi B

Cardi B
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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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