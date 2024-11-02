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Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
02.11.2024 - 23:44

Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇

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Cardi B

Cardi B

Bella Hadid

Bella Hadid

Rihanna

Rihanna

Megan Thee Stallion

Megan Thee Stallion

Hailey Bieber

Hailey Bieber
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Selena Gomez

Selena Gomez

Madonna

Madonna

Angelina Jolie

Angelina Jolie

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez

Johnny Depp

Johnny Depp
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