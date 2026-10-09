Hisense, Türkiye Pazarına Özel Bir Lansmanla Giriş Yaptı
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Dünya genelinde tüketici elektroniği ve ev teknolojilerinin lider markalarından Hisense, Türkiye pazarına özel bir lansmanla adım attı. “İçindeki Işığı Hisset” temasıyla düzenlenen lansmanda iş ortakları, sektör temsilcileri ve teknoloji dünyasından davetliler, markanın yüksek teknolojili ürünlerini yakından deneyimleme fırsatı buldu.
Hisense, ilk aşamada yaşam alanlarına sinematik konfor sunan televizyonlar ve üstün iklimlendirme performansı sağlayan akıllı klima modelleriyle Türkiye’deki tüketicilerle buluştu.
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Lansman, “İçindeki Işığı Hisset” temasıyla sahnelendi.
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RGB MiniLED ailesi lansmanda davetlilerin karşısına çıktı.
Hi-QLED ve ULED MiniLED serileri Türkiye’de satışta.
116 inçlik dev RGB MiniLED ekran, lansmanın öne çıkan ürünlerinden biriydi.
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