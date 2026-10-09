Hisense, Türkiye Pazarına Özel Bir Lansmanla Giriş Yaptı

Hisense, ilk aşamada 55, 65 ve 75 inç boyutlarında Hi-QLED ve ULED MiniLED TV serilerini satışa sundu. Televizyonların yanı sıra Hi-Smart, Max Comfort ve Energy Pro X klima serileri ile Air Master modeli de lansmanda sergilendi. Marka ayrıca “Hisense ile Geleceğin Evi” konseptiyle, henüz Türkiye’de satışa sunulmayan beyaz eşya ve küçük ev aletlerini de tanıttı.