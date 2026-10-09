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Hisense, Türkiye Pazarına Özel Bir Lansmanla Giriş Yaptı

Hisense, Türkiye Pazarına Özel Bir Lansmanla Giriş Yaptı

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Onedio Content - Onedio Editörü
09.10.2026 - 12:33
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Dünya genelinde tüketici elektroniği ve ev teknolojilerinin lider markalarından Hisense, Türkiye pazarına özel bir lansmanla adım attı. “İçindeki Işığı Hisset” temasıyla düzenlenen lansmanda iş ortakları, sektör temsilcileri ve teknoloji dünyasından davetliler, markanın yüksek teknolojili ürünlerini yakından deneyimleme fırsatı buldu.

Hisense, ilk aşamada yaşam alanlarına sinematik konfor sunan televizyonlar ve üstün iklimlendirme performansı sağlayan akıllı klima modelleriyle Türkiye’deki tüketicilerle buluştu.

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Lansman, “İçindeki Işığı Hisset” temasıyla sahnelendi.

Lansman, “İçindeki Işığı Hisset” temasıyla sahnelendi.

Hisense, Türkiye operasyonlarını “İçindeki Işığı Hisset” temasıyla düzenlenen özel bir lansmanla başlattı. Lansmanda konuşan Hisense Europe CEO’su Hanson Han, “Türkiye pazarının yüksek potansiyeline inanıyoruz. Bu nedenle bu pazara uzun vadeli bir vizyonla giriş yaptık” dedi. Davetlilerin ürünleri yakından incelediği gece, Ezgi Alaş’ın sahne performansıyla sona erdi.

RGB MiniLED ailesi lansmanda davetlilerin karşısına çıktı.

RGB MiniLED ailesi lansmanda davetlilerin karşısına çıktı.

Davetliler, RGB MiniLED ailesinin UR8 ve UR9 modellerini yakından inceleme fırsatı buldu. Basın toplantısının ardından eski milli futbolcular Volkan Demirel ve Caner Erkin, Hisense RGB MiniLED ekranlarında konsol üzerinden karşı karşıya geldi. Bu aktivite, davetlilere Hisense televizyonların geniş ekran deneyimini, görüntü kalitesini ve hareketli sahnelerdeki akıcılığı doğrudan yaşama fırsatı sundu.

Hi-QLED ve ULED MiniLED serileri Türkiye’de satışta.

Hi-QLED ve ULED MiniLED serileri Türkiye’de satışta.

Hisense, ilk aşamada 55, 65 ve 75 inç boyutlarında Hi-QLED ve ULED MiniLED TV serilerini satışa sundu. Televizyonların yanı sıra Hi-Smart, Max Comfort ve Energy Pro X klima serileri ile Air Master modeli de lansmanda sergilendi. Marka ayrıca “Hisense ile Geleceğin Evi” konseptiyle, henüz Türkiye’de satışa sunulmayan beyaz eşya ve küçük ev aletlerini de tanıttı.

116 inçlik dev RGB MiniLED ekran, lansmanın öne çıkan ürünlerinden biriydi.

116 inçlik dev RGB MiniLED ekran, lansmanın öne çıkan ürünlerinden biriydi.

Hisense’in RGB MiniLED teknolojisini 116 inç dev ekranla buluşturan 116UXQ modeli lansmanda sergilendi. Küresel pazar liderliğini elinde bulundurduğu 100 inç ve üzeri TV serilerini 2027 itibarıyla Türkiye’ye taşıyacak olan marka, TV ve klima ile başlayan yolculuğunu da aynı yıldan itibaren yeni ürün kategorileriyle kademeli olarak büyütmeyi planlıyor. Hisense Doğu Avrupa Satış Direktörü ve Türkiye Genel Müdürü Boštjan Vodeb, bu yolculuğun merkezinde “Ulaşılabilir Lüks” yaklaşımının olduğunu söyledi.

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