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Hindistan’da Lunaparkta Yangın Çıktı: 9’u Çocuk 27 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan’da Lunaparkta Yangın Çıktı: 9’u Çocuk 27 Kişi Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
25.05.2024 - 23:42

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bir lunaparkta çıkan yangın sonucu 27 kişi yaşamını yitirdi.

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NDTV kanalının haberine göre, Rajkot kentindeki lunaparkta akşam saatlerinde yangın çıktı.

NDTV kanalının haberine göre, Rajkot kentindeki lunaparkta akşam saatlerinde yangın çıktı.

Yetkililer, sebebi henüz tespit edilemeyen yangında 9'u çocuk 27 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yetkililer, sebebi henüz tespit edilemeyen yangında 9'u çocuk 27 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Daha fazla can kaybı olabileceği ifade edilirken, kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel yönetimin yangından etkilenenlere yardım ettiğini ve çok üzgün olduğunu belirtti.

Daha fazla can kaybı olabileceği ifade edilirken, kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel yönetimin yangından etkilenenlere yardım ettiğini ve çok üzgün olduğunu belirtti.

Eyalet Başbakanı Bhupendra Patel de olayı soruşturmak için özel bir ekibin görevlendirdiğini duyurdu.

Eyalet Başbakanı Bhupendra Patel de olayı soruşturmak için özel bir ekibin görevlendirdiğini duyurdu.

Polis lunaparkın sahibinin gözaltına alındığını duyururken, yetkililer kurbanların ailelerine 12 bin 400'er dolar tazminat ödeneceği bilgisini paylaştı.

Polis lunaparkın sahibinin gözaltına alındığını duyururken, yetkililer kurbanların ailelerine 12 bin 400'er dolar tazminat ödeneceği bilgisini paylaştı.
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