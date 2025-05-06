Hıdırellez Gecesi Hem Tuz Yiyenlerin Hem de Resim Yeteneğini Konuşturanların Güldüren Paylaşımları
Baharın başlangıcı kabul edilen Hıdırellez'de dilekler tutulmazsa olmaz! Kültürümüzdeki bu önemli günün birbirinden farklı ritüelleri her sene özenle yerine getirilir. Dilekler tek tek yazılır, resimler çizilir, tuz yenir...ve daha aklınıza gelemeyecek bir sürü ritüel. Elbette tutulan dileklerin de kısa bir süre içerisinde gerçek olacağına inanılır.
Gelin bakalım X (Twitter) timeline'ında Hıdırellez dileklerini paylaşanlar, neler paylaşmış?
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Bir umuttur yaşamak sonuçta.
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Ortalama bir Türk gencinin dilekleri.
Çok net.
Belki bu sene olur.
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Bakalım seneye neler görecek bu gözler.
Çizim yeteneğiniz yok mu? Üzülmeyin!
Ve ardından gelen pişmanlık hissi.
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Siz hangi dileklerde bulundunuz?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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