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Hıdırellez Gecesi Hem Tuz Yiyenlerin Hem de Resim Yeteneğini Konuşturanların Güldüren Paylaşımları

Hıdırellez Gecesi Hem Tuz Yiyenlerin Hem de Resim Yeteneğini Konuşturanların Güldüren Paylaşımları

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.05.2025 - 10:53

Baharın başlangıcı kabul edilen Hıdırellez'de dilekler tutulmazsa olmaz! Kültürümüzdeki bu önemli günün birbirinden farklı ritüelleri her sene özenle yerine getirilir. Dilekler tek tek yazılır, resimler çizilir, tuz yenir...ve daha aklınıza gelemeyecek bir sürü ritüel. Elbette tutulan dileklerin de kısa bir süre içerisinde gerçek olacağına inanılır.

Gelin bakalım X (Twitter) timeline'ında Hıdırellez dileklerini paylaşanlar, neler paylaşmış?

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Bir umuttur yaşamak sonuçta.

Bir umuttur yaşamak sonuçta.
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Ortalama bir Türk gencinin dilekleri.

Ortalama bir Türk gencinin dilekleri.
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Çok net.

Çok net.
twitter.com

Belki bu sene olur.

Belki bu sene olur.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
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Bakalım seneye neler görecek bu gözler.

Bakalım seneye neler görecek bu gözler.
twitter.com

Çizim yeteneğiniz yok mu? Üzülmeyin!

Çizim yeteneğiniz yok mu? Üzülmeyin!
twitter.com

Ve ardından gelen pişmanlık hissi.

Ve ardından gelen pişmanlık hissi.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

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Siz hangi dileklerde bulundunuz?

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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